人工智能能否解决人道主义援助的资金问题？

美国政府冻结了美国国际开发署(USAID)的资金，令全球的援助计划面临瘫痪。在这种情况下，利用人工智能可以帮助提高援助效率。但人工智能需要慎用，才能避免出现意想不到的失误。

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美国政府最近做出关闭美国国际开发署的决定，导致全球援助计划出现巨大的资金缺口。为降低影响，大力推广使用创新技术(包括人工智能)制定解决方案，似乎势在必行。

因为人工智能有助于更有效地管理有限的预算；准确预测出人道主义危机，快速分析当地的人道主义需求；提高援助物资的运送速度和物流效率。

然而，使用人工智能的也隐藏着一些风险。科技公司、各国政府和人道主义援助机构面对这些风险时做出的决策，将决定未来人工智能在人道主义援助中的应用。

资金严重不足

2024年，联合国难民署(UNHCR)的全部48亿美元捐款中的40%以上由美国国际开发署提供。而现在美国国际开发署的突然关闭，使得难民营、冲突地区的人道主义援助以及针对自然灾害的快速反应等相关计划都出现了资金严重不足的状况。

据《纽约时报》报道，美国国际开发署的关闭也对全球卫生计划产生了影响，让2000多万人(包括 50 万儿童)失去了获得艾滋病毒治疗的机会。据世界卫生组织(WHO)称，在50个国家，艾滋病治疗因此而中断。

此外，因为德国、法国和英国等国在重新衡量了国内的经济优先事项之后，也削减了人道主义援助预算，许多国家增加了国防开支。

瑞士议会也削减了国际合作方面的开支。因此，瑞士发展与合作署(DEZA)的许多计划面临搁置。

瑞士人道主义传统 瑞士的人道主义传统由来已久。数百年来，瑞士收容受到宗教迫害或政治迫害的人士。1863年，在一位瑞士人的倡议下，红十字会在日内瓦成立，就是今天的红十字国际委员会。瑞士积极投身于发展合作，并在出现人道主义灾难和冲突时提供紧急救援。瑞士致力于缓解世界上的苦难和贫困，推动可持续发展。 数百年来，人道主义传统在瑞士一直深入人心。瑞士官方提供的发展援助，既帮助缓解贫困和各种全球风险，也有助于促进和平和人权。2023年，瑞士官方用于发展援助的开支达到46亿瑞郎左右，接近国民生产总值的0.6%。 瑞士官方开展的发展合作，侧重于缓解苦难和贫困，改善对人权的遵守，促进民主，保护环境。此外，瑞士的发展援助也致力于促进经济上的和国家的独立性，推动改善生产条件，帮助解决环境问题，提升教育和基本医疗保障的可获得性。 在发生自然灾害或冲突时，瑞士可以派遣拥有七百多名专家的人道救助团前去救援。 来源：瑞士联邦官网外部链接

提早预测灾害和驱逐现象

人工智能可以通过提高效率和优化人道主义领域的资源分配来帮助减轻这种后果。正如人工智能能大幅提高工业领域的生产效率一样，它也能提高援助工作的效率，改善对人权的监督。

人工智能具有转型潜力的一个例子是世界银行与微软、谷歌和亚马逊云服务(AWS)于2018年合作推出的饥荒行动机制(FAM)。

该机制利用人工智能算法在早期阶段检测出粮食短缺情况，这样能够及时采取积极主动的援助措施来缓解人道主义危机。

人工智能还被用于监测人权。例如，丹麦难民理事会(DRC)在2021年利用人工智能预测可能出现的驱逐情况，人工智能根据往年的流离失所人数以及过去的冲突、气候和人权遵守情况进行推算。

西方价值观主导

然而，在做出对人类生活有影响的关键决策时，使用人工智能并非全无风险，这不仅体现在数据保护和模式的透明度等方面，还因为算法是带有“固有偏见”的。

当然，为了尽量减少偏差，这些算法都是经过不断测试和更新的。然而，在利用人工智能处理涉及社会弱势群体(如妇女或少数民族)问题时，需要格外谨慎，以避免无意中造成的伤害。

例如，如果一再忽视那些用于训练系统的历史数据，就可能导致在为农村原住民地区分配救灾物资时出现错误。

然而，偏差不仅来自于这些训练数据，往往也来自人工智能设计的编码，因此它们不可避免地将某些规范、价值观和观点植入系统。

与许多其他行业一样，人工智能领域也是一个地缘政治竞争领域，工业化国家的公司和机构在这一领域明显占优势。

这种优势地位给全球南部国家带来了重大挑战。它们往往缺乏开发独立的人工智能解决方案所需的基础设施、资源和专业知识。最重要的是，缺乏高质量、有代表性的数据，而这些数据却是训练人工智能算法所不可或缺的基础。

这里存在的一种风险是，外国(比如来自西方民主国家)的人工智能公司将自认为合理的某些规范、价值观和观点融入到他们开发的人工智能系统中，而未考虑是否符合当地文化和区域的特点。

而中国公司在设计人工智能方案时，往往对权利、治理或国际关系的处理更加以国家为中心。

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在当地寻找解决方案

美国国际开发署关闭所带来的资金困乏清晰地印证出人道主义援助对捐助方的依赖程度，尤其是对美国财政支持的依赖。

这种依赖容易被资助方利用，在全球南部促进本国的政治和文化影响，而引入人工智能解决方案可能会进一步加剧这种全球权力失衡现象。

因为目前来自西方的人道主义资金急剧下降，中国和其他有影响力的国家可以利用这个机会加强他们在发展中国家的影响力-在这方面人工智能也能助力。

例如，除了利用传统的人道主义援助外，中国还可以通过输出其人工智能系统来影响全球南方的政治。

所以，要想摆脱这种地缘政治影响，人工智能模式的开发必须具有文化敏感度，并能融入当地的价值观和规范。或者更好的是-全球南部能利用自己的文化基础和人才自行开发出适合自己的人工智能系统。

一个不考虑当地社会背景的人工智能解决方案很有可能延续现有的人道主义援助依赖。

Lelapa AI公司就是一个成功的例子。这家南非人工智能公司开发了非洲大陆首个多语语言程序InkubaLM。

该程序基于让非洲语言融入地区文化背景的理念-这往往在开发人工智能技术时会被忽略。

不过，大型科技公司现在也注意到了这一需求。例如，2025年2月，为了促进数字化发展，微软公司在尼日利亚的拉各斯启动了一个人工智能之旅。

这次行动的目的是，直至2026年为100万尼日利亚人提供人工智能专业知识，使他们能够将该技术用于自己的公司，并进一步研发自己的人工智能技能。

对一个技术公司来说，投资本地开发的人工智能模型和专业技能是明智之举。因为本地开发的系统更容易融入本地市场，并能更好地反映当地社会制度、价值观和观念。

人工智能工程师与人权专家合作，是找到符合当地情况的人工智能解决方案的最佳途径。

苏黎世联邦理工学院与红十字国际委员会、国际电信联盟(ITU)人工智能技能联盟或日内瓦人权平台的人权监测数字倡议等机构联合发起倡议，提出要促进跨学科研发。

这些倡议的宗旨是让人工智能服务于人道主义援助和人权工作。2025年7月举行的”人工智能造福人类全球峰会”也是为了实现这一目标：该峰会将国际重要角色聚集在一起，旨在确保人工智的解决方案能被用于消除不平等和监测尊重人权。

(译自德文：杨煦冬／gj)

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