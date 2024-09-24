塑造当代瑞美关系的五大事件

大屠杀幸存者及其美国律师埃德·费根(Ed Fagan，图为1998年在苏黎世向记者发表讲话)对瑞士银行提起的诉讼给瑞美关系蒙上了一层阴影。 Keystone

二战后，美国与瑞士的关系经历了显著的高峰和低谷。两国之间的争议事件考验了瑞士的中立等核心原则。

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2023年，美国大使斯科特·米勒(Scott Miller)在苏黎世举行的独立日庆典上发表讲话时，准确总结了瑞美关系的本质。他说：“在任何具有全球重要性的问题上，我们两国都在共同发挥领导作用，都在秉承共同的价值观来改善现状。”

近年来，两国为维护共同利益，建立一个稳定、基于规则的国际体系，有着不少合作的实例。其中一个亮点是，2021年6月，在地缘政治紧张局势下，中立国瑞士为美国总统乔·拜登和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的会晤提供了平台。

2021年6月16日，瑞士总统盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在日内瓦欢迎普京和拜登，并在峰会期间分别与两人进行了双边会谈。 Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

另一个亮点是瑞士和美国当局于2022年创建了阿富汗人民基金，将美国冻结的部分阿富汗中央银行储备资金重新注入阿富汗经济。

但两国之间也存在重大分歧。例如，美国曾批评瑞士拒绝向乌克兰再出口瑞士制造的武器，而瑞士政府为保持中立，始终坚持(多语)这一立场。

以下是几件考验瑞士中立原则、展现合作益处并揭示双边关系中权力失衡的事件。

纳粹黄金与休眠资产问题拖累两国关系

瑞士在二战期间虽然并未正式参战，但其与纳粹德国的经济往来却给瑞美关系蒙上了阴影。

战争期间，瑞士政府向第三帝国(Third Reich)提供贷款，用于购买战争物资，并与私人银行一起从纳粹手中购买黄金，其中部分黄金掠夺自被纳粹德国占领的国家。根据(多语)近期的一项估算，瑞士人手中的“纳粹黄金”价值17亿瑞郎(合人民币142.5亿元)。

为了迫使瑞士停止与德国的贸易，美国于1941年冻结了瑞士在纽约的黄金储备。但瑞士宣布自己在政治和经济上保持中立(英)，继续与德国进行贸易，只是在战争快结束时才对交易有所限制。1946年，瑞士同意向同盟国的欧洲重建基金支付2.5亿瑞郎，以换回被冻结的资产。

然而，这段历史在数十年后再度浮现。1995年，世界犹太人大会在纽约提起(英)集体诉讼，声称大屠杀受害者及其继承人被拒绝使用战后一直处于休眠状态的瑞士银行账户。

美国总统比尔·克林顿要求对纳粹在被占领国家掠夺的黄金进行调查，媒体随即对瑞士进行了负面报道。瑞士政府在伯尔尼成立了一个特别工作组，而议会则成立了一个由历史学家让-弗朗索瓦·贝尔吉耶(Jean-François Bergier)领导的独立委员会，研究瑞士在战争期间的行为。1997年美国国务院的一份报告甚至声称瑞士充当了“纳粹的银行家”。

对于大屠杀幸存者无法启用瑞士银行的休眠账户，纽约州举行了专门的听证会，包括总领事阿尔弗雷德·德法戈(Alfred Defago)在内的瑞士官员在听证会上作证。 Keystone

《瑞士历史辞典》写道：“休眠资产事件让瑞美关系多年不和。”

1998年，瑞士银行与大屠杀受害者及其继承人达成和解(英)，和解金额高达12.5亿美元。瑞士外交政策史研究中心(Dodis)主任萨沙·扎拉(Sacha Zala)表示，虽然两国已将此事翻篇，但对这一争议事件的看法却截然不同。他说：“对美国而言，这只是为了达成一项协议，但对瑞士来说，这对其(作为中立国的)自我形象造成了沉重打击。”

冷战博弈期间，美国持续向瑞士施压

从冷战初期开始，瑞士就面临着巨大的压力，被要求再次放弃中立立场，与美国一同站在对抗苏联的西方阵营中。1951年，美国对苏联阵营实施出口禁运，这是一个令人难忘的事件。《瑞士历史辞典》写道：“美国动用了一切手段，确保瑞士参与实施禁运。”

美国政府以经济制裁相威胁，瑞士政府别无选择，只能接受非正式的“霍茨-林德”协议，同意减少与共产主义国家的战略物资贸易。

扎拉指出，当时瑞士避免签署正式条约，只是为了在纸面上保持中立。然而，由于瑞士同意实施出口管制，实际上就在冷战中站在了西方阵营一边。扎拉说，这一协议显示了美国在瑞美双边关系中拥有绝对的强势地位。

瑞士作为委托保护国，帮助美国化解危机

根据Dodis的档案，1961年瑞士同意充当美国在古巴利益的保护国，这也标志着瑞美双边关系达到顶峰。这一委托保护关系持续了54年，使小小的瑞士在化解冷战紧张局势(包括1962年古巴导弹危机)中发挥了重大作用。

如今瑞士就仅在伊朗存在对美国利益的委托保护责任，这种委托保护关系始于1980年美国与伊朗断绝关系。此外，瑞士在多次重大危机中充当重要的中间方。1979年11月，伊朗扣押美国大使馆人质事件持续了444天，瑞士外交官协助(多语)撤离被释放的人质，并保障了剩余人质的安全。他们还尽力维持沟通渠道畅通，并协助谈判达成协议。

1980年，瑞士大使埃里克·朗格(Erik Lang)签署文件，将在美国驻德黑兰大使馆人质营救行动中丧生的八名美国人的遗体送回国。 Keystone

近年来，瑞士还促成了美伊之间的囚犯交换，并帮助双方在关键时刻进行沟通，包括2024年4月伊朗对以色列发动(多语)大规模无人机和导弹袭击时。

扎拉说，对于一个小国来说，瑞士的斡旋作用“可以为其在美国打开一些门路，但也仅限于此”。他指出，即使拥有这种特权，瑞士也无法解决与美国的所有分歧。

美瑞自贸协定谈不成，但双边贸易依然火热

瑞士一直盼着能与美国签署自由贸易协定。瑞士-美国商会前会长马丁·纳维利(Martin Naville)曾将这份协定比作一份“保险单”，以防哪天美国与欧盟签署自贸协定。

美国和瑞士曾在2006年认真探讨过达成贸易协定的可能性。但参与过谈判的纳维利表示，双方在农业保护主义和转基因生物问题上难以相互妥协，初步谈判最终搁浅。

在比较亲商的特朗普任内，瑞士再次尝试推动谈判，但并未成功引起美国的兴趣。

拜登政府称自贸协定是20世纪的“旧事物”，于是瑞士转而与美国谈判行业和技术层面的合作协议，试图降低贸易壁垒。2023年，瑞美签署了首个此类协议，内容是相互承认药品生产场所的检查结果。瑞士最高经济官员海伦·布德里格·阿尔蒂达(Helene Budliger Artieda)透露，瑞士政府仍希望与美国达成自贸协定。

外部内容

无论是否达成自贸协定，瑞美双边贸易都在蓬勃发展。如今，美国是瑞士的第二大贸易伙伴，仅次于德国。美国也是瑞士最大的外资来源国。

美国打击逃税活动削弱了瑞士银行业保密制度

2008年经济危机爆发后，美国当局指控瑞士最大的银行瑞银集团(UBS)帮助富有的美国客户逃税，导致两国关系出现重大裂痕。

为避免在美国遭到刑事起诉，瑞银不得不公开约250名美国客户的身份，在美国支付(英)7.8亿美元的罚款，并承认在协助客户逃税中负有全部责任。

这一事件极大地削弱了(多语)瑞士银行业的保密制度，如今银行保密制度只在瑞士境内适用。这也促使美国对其他瑞士银行展开追查：迄今为止，100多家银行已向美国支付了超过75亿美元的罚款，其中两家银行已经倒闭。

扎拉表示，这一结果显示了全球最大经济体对瑞士的影响力，即便瑞士本身也是经济强国。

扎拉说：“在国际关系中，权力往往与贸易和商业利益挂钩。美国的影响力尤为强大。如果你不顺从他们，就很难与他们做生意。”

(编辑：Virginie Mangin/ts，译自英文：中文编辑部/xy)

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