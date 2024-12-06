女性生育能力：專制國家的國有資產還是負擔？

全球各地的已開發國家都在竭盡全力維持達到人口“更替水準”的生育率，以確保未來的人口穩定和經濟成長。然而，俄羅斯等獨裁國家的此類立法表明，這些專制政權的領導人為了牢牢掌控權力，不惜為此犧牲女性的生育權。 Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

全球出生率都在崩跌，瑞士等已開發國家的嬰兒出生率已降至數十年以來的最低水準。各國政策制定者無不為出生率連年“跌跌不休”帶來的長遠影響而憂心，然而他們面對這一問題的應對方式卻大相逕庭。專制獨裁政權利用這一議題來限製女性權利，維持統治。

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Elena Servettaz





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「女性的使命在於她擁有絕對獨特的天賦-傳宗接代，延續家族血脈，」俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁(Vladimir Putin)於今年早些時候在對學生發表講話時說道。他強調了每戶俄羅斯家庭至少養育三個孩子的重要性，並指出高等教育和職業生涯規劃會阻礙年輕女性結婚成家，而成家立室應儘早而不宜推遲。

2024年11月7日，俄羅斯總統普丁出席在俄羅斯黑海度假勝地索契舉行的瓦爾代國際辯論社(Valdai Discussion Club)研討會。 Sputnik

立法打擊：俄羅斯禁止“無子女意識形態”

今年11月，俄羅斯常設立法機構國家杜馬(State Duma，俄羅斯聯邦會議下議院)通過了一項關於“宣揚無子女意識形態”(或稱「宣傳不生育主義」)的禁令，該禁令將對宣傳不生育思想的個人處以最低5萬盧布、最高至500萬盧布(折合人民幣約為3500元至34.5萬元)不等的罰款。違規行為包括在網路上或透過媒體“提倡和宣揚無子女”理念。宣傳拒絕生兒育女觀念的電影，將無法在俄羅斯獲得發行許可；社交媒體和網站所有者必須對在其平台上發布的內容進行監控，以查找“宣傳拒絕生育”的相關資訊。而此類內容將被列入被封鎖網站的註冊清單中。

全球各地的已開發國家都在竭盡全力維持達到人口“更替水準”的生育率，以確保未來的人口穩定和經濟成長。然而，俄羅斯等獨裁國家的此類立法表明，這些專制政權的領導人為了牢牢掌控權力，不惜為此犧牲女性的生育權。

外部内容

全球生育率挑戰與專制獨裁政權的對策

「這項立法，可以被視為俄羅斯當局在國內長期推行『傳統家庭價值觀』運動的一個側影，同時也是其不遺餘力地在聯合國人權理事會等機構內開展國際遊說活動的一部分，」日內瓦國際關係及發展高等學院(Geneva Graduate Institute)和日內瓦國際人道法與人權學院(Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights)的研究員喬安娜·伯克·馬蒂尼奧尼(Joanna Bourke Martignoni)評價稱。

伯克馬蒂尼奧尼解釋說，包括俄羅斯和來自美國、歐洲、非洲和中東盟友在內的保守派政府正在積極遊說在國家製定有關性取向、性別認同、以及性和生殖健康的倒退式法律。這些保守執政黨所施加的影響力，在聯合國人權理事會等政府間論壇中不斷提升、增強，一項圍繞家庭權利的決議在卡達、沙烏地阿拉伯、中國和俄羅斯等國家的支持擁護下，於今年10月得以通過便是例證。該決議提倡“以家庭為導向”的人權方針。這些討論是由各國政府和持保守立場的多家非政府組織所主導的更廣泛辯論的一部分，重點聚焦於墮胎、LGBTQ+群體(即男女同性戀者、雙性戀、跨性別者、性別奇異者和間性者等人士)的權利以及性教育等議題。

喬安娜·伯克·馬蒂尼奧尼(Joanna Bourke Martignoni)是日內瓦國際關係及發展高等學院的性別研究員。 Courtesy of

伯克·馬蒂尼奧尼認為，俄羅斯的“無子女意識形態宣傳禁令”也同時充分利用了瀰漫在國內民眾中的反西方情緒，因為當下正值「俄羅斯深陷烏克蘭衝突的泥沼之中，並正在尋求新的方式來促使舉國上下團結一致，對抗外敵」。

在俄羅斯，生育被視為壓製女性行使政治權力的工具

「對俄羅斯來說，這正值一個關鍵時期，因為如果國內的女性團結起來，凝聚成一股力量，那麼她們自然會主張反對戰爭，呼籲歸國士兵解兵釋甲、不再參戰，要知道，回國的士兵中有不少人都有暴力傾向，而且可以接觸到武器。」俄羅斯政治家兼律師阿蓮娜·波波娃（Alena Popova）解釋稱，她被俄羅斯當局貼上了“外國代理人”的標籤。

女性佔據了俄羅斯總人口的大多數。據波波瓦介紹稱，在烏克蘭戰爭爆發之前，俄羅斯總人口中女性為7,700萬人，男性6,600萬人。她解釋說，為了維持普丁政權的選民基礎，該政權必須注重“家庭價值觀”，只有這麼做，大多數女性選民就不會意識到自己生活貧困、境況窘迫，從而站出來奮起反抗政府。

俄羅斯政治家兼律師阿蓮娜·波波瓦(Alena Popova) Courtesy of

俄羅斯也位居聯合國成員國中離婚率最高的國家。在該國，夫妻雙方離婚後，包括經濟支持在內的家庭責任會主要落在女方肩上。2019年，俄羅斯人拖欠的離婚贍養費(譯者註：即配偶離婚或分居後，提供給分居方的必需生活費用，而根據俄羅斯法律，離婚婦女有權向其前夫索取子女撫養費和贍養費)達到了創紀錄的1520億盧布(約合人民幣105.28億元)。

普丁的長期擁躉雷傑普·塔伊普·艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)也堅持捍衛這種意識形態。身為土耳其現任總統，他曾多次表示反對性別平等，敦促土耳其女性至少應該生育三個孩子，並且稱沒有孩子的婦女是“不完整的”。他的妻子埃米內·埃爾多安(Emine Erdoğan)在今年10月曾公開呼籲女性應選擇“順應生理規律”和“自然”分娩，聲稱剖腹產“違背自然”。

中國的轉變：從獨生子女政策轉向鼓勵多子女家庭

香港民主委員會(Hong Kong Democracy Council)執行總監郭鳳儀(Anna Kwok) Courtesy of

在亞洲，作為世界第二大經濟體的中國在生育率這一問題上的態度發生了翻天覆地的變化。如今，中國政府甚至鼓勵女性最多可以生育三個孩子：而就在2023年，中國成為全球生育率最低的國家之一，這是自上個世紀70年代起實施“獨生子女”政策的結果。

中國曾經為了減緩人口成長，以犧牲女性的身體和生育權為代價貫徹了數十年的“獨生子女”政策；而現如今面臨無法支撐人口快速老化的社會福利體系的壓力時，又再度將其意志強加給女性，期冀她們能夠將生孩子作為己任，重返家庭，照顧子女和老人。

習近平提倡“積極培育新型婚育文化”，認為中共官員有責任“加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導”。而中國政府為了遏制婚姻和生育不斷減少的趨勢，已不再止步於溫和的勸誡，而是採取了越來越令人質疑的方式向女性施壓的現實警示。

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「數十年來，中國一直牢牢控制著女性的生育權利，在需要時將女性的生育能力視為國家資產，而在不需要的時候就將其當作負擔，」香港民主委員會(Hong Kong Democracy Council)執行長郭鳳儀(Anna Kwok)介紹。儘管她表示這些嚴格的控制措施並未延伸觸及她的家園香港，但在西藏和中國新疆維吾爾自治區等地，這些政策卻得到了嚴苛的貫徹執行，在這些地方，作為抹殺維吾爾族身份認同的手段之一，維吾爾族女性甚至被脅迫為漢族人生兒育女。

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郭鳳儀表示，這些侵犯人權的行為已經引起了許多民主國家的廣泛關注，但鑑於中國在全球的影響力-包括其在聯合國的影響力，要找到行之有效的應對措施並非易事。 「不難想像，中國會與其他專制政權分享如何控製女性身體和生育率的方法，」郭鳳儀坦言。

瑞士德語媒體《新蘇黎世報》(NZZ)此前曾報道，在中國最國際化、最進步的城市之一上海，相關政府部門正竭盡全力確保年輕女性不會忘記“生育己任”，不惜通過電話催促女性-其中絕大多數是中共黨員或公務員-儘早生育；而未婚女性的母親也會接到電話，敦促其幫自己的女兒尋找配偶。

《紐約時報》最近也在報道中披露了中國官員為影響單身女性的生育決定所做的一系列努力，包括一些新婚燕爾的小夫妻則收到了地方政府作為結婚禮物贈送給他們的產前補充維生素。而在中國的社群媒體上，有女性表示社區工作人員會詢問她們最近一次的月經週期具體是何時。中國許多大學現如今也開設了一門新的課程，向在校學子宣傳並塑造“積極健康美好的婚育觀”。

專制獨裁者對女性生育權的影響超越國界

俄羅斯、中國和土耳其等國家鼓勵女性生育的信號與策略並不限於本國領地。英國媒體《署名時代》(Byline Times)在2022年的報告中稱，在整個歐洲，弗拉基米爾·普京的影響機制正積極削弱婦女和LGBTQ群體的權利，散播失實信息，資助反性別運動(譯者註：該運動的參與者將性別包容、LGBTQA群體爭取權利的進步描繪為對傳統家庭結構、宗教價值觀和既定社會規範的威脅與破壞)，並給予那些信奉“反性別理論”或“家庭捍衛者”的極右翼政黨以堅定支持。

《署名時代》披露稱，在2009年至2018年間，至少有1.867億美元(約合人民幣13.58億元)的俄羅斯寡頭資金流入歐洲，用於為反性別倡議提供經費，而這些資金最終流向了與美國右翼政治戰略顧問史蒂芬班農(Steve Bannon)相關聯的組織，尤其是悄悄流入了義大利和西班牙。

在義大利，持右翼立場的現任總理焦爾吉婭·梅洛尼(Giorgia Meloni)所掌舵的政府最近剛剛通過了一項法律，明確規定意大利公民赴海外尋求代孕服務生育子女屬於違法行為，並將處以巨額罰款和監禁。

這項法律折射出焦爾吉婭·梅洛尼這位義大利首位女性總理、極右翼政黨“義大利兄弟黨”黨魁所秉持和捍衛的保守政策。她給自己的定位是基督徒和母親，並主張只有異性戀伴侶才能撫養孩子。梅洛尼始終公開反對LGBTQ伴侶享有代孕服務，這使得反對LGBTQ權益成為了她當初競選綱領的重要組成部分。

而在與歐洲遠隔重洋之外的美國，由來自世界各地的保守派人士組成的“世界家庭大會”(WCF)聯盟倡導傳統家庭價值觀，強調生育的重要性，反對離婚、墮胎、節育和LGBTQ+群體。「世界家庭大會」將俄羅斯的資助與美國圍繞其首要議題所進行的一系列宣傳活動結合了起來。“世界家庭大會”的主席布萊恩·布朗(Brian Brown)同時也兼任(美國)「全國婚姻組織」(National Organization for Marriage)的負責人一職，並且與多位歐洲右翼政客淵源頗深，其中包括匈牙利領導人維克托·歐爾班(Viktor Orbán)和義大利副總理馬泰奧·薩爾維尼(Matteo Salvini)。

“世界家庭大會”的倡議在前不久的總統競選中得到了響應，當選美國副總統的詹姆斯·戴維·萬斯(JD Vance)抨擊總統候選人、現任副總統卡瑪拉·黛維·哈里斯(Kamala Devi Harris)和其他民主黨人反對家庭價值觀，稱她們是一群“無子女的養貓女”。

而萬斯先前曾對匈牙利領導人維克多·歐爾班制定的鼓勵國民生育更多孩子的政策給予盛贊，並建議美國效法匈牙利模式。

目前定居於日內瓦的美國民主黨活動家、曾是2008年奧巴馬競選活動的現場組織者凱倫·奧爾森-羅賓斯 Courtesy of

目前定居於日內瓦的美國民主黨活動家、曾是2008年奧巴馬競選活動的現場組織者凱倫·奧爾森-羅賓斯(Karen Olson-Robins)表示，(萬斯的建議)給美國女性敲響了警鐘。 「當然，與美國截然不同的是，在大多數歐洲國家，醫療保健被視為一項人權。而在美國，川普及其支持者試圖控製女性對自身健康的決定權：這危及女性健康，是不道德且不可接受的，」她說。

保守國家聯合起來壓迫女性

伊朗等長期受到國際制裁、並捲入兩極化國際衝突的國家，也正在利用女性生育來促進經濟發展並維護自己的權力。

在日內瓦工作的中東問題獨立研究員莫傑德·阿布塔西(Mojdeh Abtahi) Courtesy of

在日內瓦工作的中東問題獨立研究員莫傑德·阿布塔西(Mojdeh Abtahi)介紹稱，伊朗當局希望向其敵對國家彰顯，自己人口眾多，因此實力不容小覷。

「他們說，像以色列這麼一個擁有600萬居民的彈丸小國，是無法與一個擁有9000萬居民的國家相抗衡的，」她說。

伊朗當局不僅對女性實施了強制佩戴頭巾的法律規定，由此引發了全國範圍內的大規模抗議，同時也對產前護理實施了限制性政策。

就在近期，他們取消了讓婦女檢測胎兒健康狀況的產前篩檢。這項決定會讓懷孕期間女性在發現胎兒嚴重畸形的情況下也無法墮胎，因此被迫繼續懷孕。

人權機構內逆流湧動

喬安娜·伯克·馬蒂尼奧尼認為，當前，全球也湧動著一股強烈抵抗女權主義、性和生育權、性和生育自由的逆流。

「這在多家人權機構中就能看得出來，在這些機構裡，來自世界各地的許多保守派政府和專制獨裁政府經常結成’邪惡聯盟’，以保護’傳統價值觀’為名，推動旨在限製女性和LGBTIQ群體平等權利的議程，」她介紹道。

日內瓦大學的教授、聯合國兒童權利委員會成員、《婦女權利與兒童權利》一書的合著者菲利普·賈菲(Philip Jaffé)坦言：女性和兒童的生育權和其他基本權利「在許多不同的國家正遭受侵犯，譬如在美國或東歐地區。」

他解釋稱，他所就職的委員已再三向那些採取侵犯女性權利政策的國家發出呼籲，並強調“政府必須盡可能少地干預”女性的生育選擇。他表示：「發布禁令、透過法律手段或製定規則去禁止和限制(女性生育權)都是不可接受的。」

日內瓦生殖權利中心(Center for Reproductive Rights in Geneva)歐洲事物副主任安德瑞娜·拉馬奇科娃(Adriana Lamačková) Screenshot from Youtube: European Public Health Alliance

日內瓦生殖權利中心(Center for Reproductive Rights in Geneva)歐洲事物副主任安德瑞娜·拉馬奇科娃(Adriana Lamačková)則認為：「透過監督國家行為、提供指導並要求政府履行承諾，人權機構在保障和促進(女性)權利方面發揮著至關重要的作用。」

然而賈菲也承認，「某些保守勢力的力量，再加上宗教立場，使得人們往往感覺自己是在面對一片虛空無望地哭泣」。

(編輯：Veronica DeVore，編譯自英文：張櫻/gj，繁體校對：盧品妤)

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