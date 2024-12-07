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瑞士与欧盟：“近情情怯”要多久？

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)希望在今年年底前达成一揽子协议，更新与欧盟的关系。不过，瑞士和欧盟之间“爱恨交织”的关系恐怕很难在短时间内发生质的变化。

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曾在英国广播公司(BBC)和独立电台担任广播记者，后加入瑞士资讯swissinfo.ch的前身--瑞士国际广播电台担任制作人。进入电影学校后，曾是一名独立电影制作人，此后于2001年就职于swissinfo.ch。

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数十年来瑞士与欧盟间的双边协议框架在持续不断地发展。但谈判却在2021年破裂，因为彼时瑞士政府拒绝了欧盟提出的瑞士-欧盟机构性框架协议。

出于对瑞士主权和人员自由流动协议(欧盟赖以建立的四大基本自由之一)的担忧，达成新协议的努力失败了。瑞士政府现在提出了一揽子(包括新内容及修订内容)合作与市场准入协议。

但欧盟协议面临瑞士左、右翼政党的强烈反对。在瑞士，人们可以组织全民复决反对一切新的立法。本视频将详细介绍这个阿尔卑斯山国与欧盟之间的复杂关系。

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