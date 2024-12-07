瑞士与欧盟：“近情情怯”要多久？

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)希望在今年年底前达成一揽子协议，更新与欧盟的关系。不过，瑞士和欧盟之间“爱恨交织”的关系恐怕很难在短时间内发生质的变化。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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数十年来瑞士与欧盟间的双边协议框架在持续不断地发展。但谈判却在2021年破裂，因为彼时瑞士政府拒绝了欧盟提出的瑞士-欧盟机构性框架协议。
出于对瑞士主权和人员自由流动协议(欧盟赖以建立的四大基本自由之一)的担忧，达成新协议的努力失败了。瑞士政府现在提出了一揽子(包括新内容及修订内容)合作与市场准入协议。
但欧盟协议面临瑞士左、右翼政党的强烈反对。在瑞士，人们可以组织全民复决反对一切新的立法。本视频将详细介绍这个阿尔卑斯山国与欧盟之间的复杂关系。
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我们关于外交事务的时事通讯
瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。
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瑞士人对欧盟的态度有分歧
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瑞士人对加入欧盟并不感兴趣，但他们非常看重与欧盟签署的双边协议。
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瑞士为什么不愿意加入欧盟
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因为欧盟认定，瑞士早晚会加入进来，所以才同意特殊情况特殊对待，通过签订双边协定解决问题。殊不知，瑞士却完全没打算加入欧盟，而且与欧盟渐行渐远，这是出于哪些原因呢？
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看漫画：不尴不尬的瑞欧关系
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自瑞士和欧盟的双边框架协议谈判破裂以来，瑞欧关系便停滞不前。瑞士资讯swissinfo.ch请了来自瑞士和邻国的五位漫画家，通过画作来诠释这一复杂情况。
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瑞士拒签与欧盟的框架协议
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一直悬而未决的瑞士与欧盟之间有关双边协议的僵持，终于有了眉目：瑞士政府已决定搁置与欧盟签署一项有争议的机构性协议，称双方就协议内容存在“实质性分歧”。
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