瑞士外长访问日本和中国

卡西斯对日本和中国进行正式访问。 Keystone-SDA

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)本周对日本和中国进行正式访问。在中国，他将重点就双边关系、经济挑战以及当前地缘政治问题展开会谈。

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访问首先从日本开始。根据瑞士联邦外交事务部发布的声明，日本是“瑞士在亚洲长期的战略伙伴，尤其是在贸易、科研与创新等领域”。4月22日周二，卡西斯在大阪2025年世博会上正式开启“瑞士日”活动，瑞士科研与商界代表团与他一同参加此次活动。

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在东京的第二天，卡西斯将与日本外相岩屋毅举行会谈，讨论重要国际议题以及双方在推动有效多边主义方面的合作。他还将与日本经济产业省和文部科学省的代表进行正式会晤。

瑞士外交部指出，今年是瑞士与中国建交75周年。4月24日，卡西斯将前往北京，与中国外长王毅举行会谈，讨论当前的地缘政治事件以及双方共同关心的国际议题。他还将出席在北京举行的中国国际机床展览会(CIMT)，并与瑞士机床企业高管会面。

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4月25日，此次访问将在上海落下帷幕。卡西斯将参观迅达集团(Schindler)-外交部称其为“在推动瑞中经济关系方面具有先驱作用的企业”。他还将借此机会会见瑞士侨民代表。