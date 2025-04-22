瑞士外长访问日本和中国

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)本周对日本和中国进行正式访问。在中国，他将重点就双边关系、经济挑战以及当前地缘政治问题展开会谈。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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访问首先从日本开始。根据瑞士联邦外交事务部发布的声明，日本是“瑞士在亚洲长期的战略伙伴，尤其是在贸易、科研与创新等领域”。4月22日周二，卡西斯在大阪2025年世博会上正式开启“瑞士日”活动，瑞士科研与商界代表团与他一同参加此次活动。
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瑞士馆将在冷清的大阪世博会闪亮登场
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2025年4月13日世博会将在大阪开幕。回想2010年上海世博会曾是中国的一件盛事，吸引了包括190个国家、56个国际组织在内的246个官方参展者，参观人数达到7308万人次。而目前东道主国日本民众对这一世界性博览会的热情仍然不高。瑞士馆将以创新的面貌亮相大阪世博会。
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在东京的第二天，卡西斯将与日本外相岩屋毅举行会谈，讨论重要国际议题以及双方在推动有效多边主义方面的合作。他还将与日本经济产业省和文部科学省的代表进行正式会晤。
瑞士外交部指出，今年是瑞士与中国建交75周年。4月24日，卡西斯将前往北京，与中国外长王毅举行会谈，讨论当前的地缘政治事件以及双方共同关心的国际议题。他还将出席在北京举行的中国国际机床展览会(CIMT)，并与瑞士机床企业高管会面。
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回顾时间轴：中瑞75载携手同行，在经济利益与人权之间寻求平衡
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回溯75年前，瑞士成为最早承认新成立的中华人民共和国、并与其建立外交关系的西方国家之一。其初衷是先声夺人，抢占进入巨大潜在市场的优势地位。
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4月25日，此次访问将在上海落下帷幕。卡西斯将参观迅达集团(Schindler)-外交部称其为“在推动瑞中经济关系方面具有先驱作用的企业”。他还将借此机会会见瑞士侨民代表。
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瑞士洗钱与恋童案增多
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瑞士联邦警察局(Fedpol)发布的2024年度报告显示，瑞士去年疑似洗钱案件、针对公务人员的威胁报告以及恋童犯罪案件数量均有所上升，部分类别增长幅度显著。
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巴塞尔大麻研究显示吸食者心理健康得到改善
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在瑞士西北部城市巴塞尔进行的合法娱乐用大麻研究“大麻关怀”(Weedcare)运行两年后，该研究获得了积极的评价。这个实验旨在评估规范化的娱乐用大麻供应的效益，而官方表示，300名参与者的心理健康状况都有所改善，上瘾行为也得到了缓解。
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国际特赦组织在伯尔尼设立香港流亡办公室
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国际特赦组织(Amnesty International)在瑞士首都伯尔尼设立了一个香港流亡办公室。
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可可价格飙升冲击瑞士巧克力业
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去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。
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瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰
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瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。
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瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁
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苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。
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心理学家发现伴侣分手早有先兆
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“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。
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瑞士经济部长：“尚未与美方进行关税谈判”
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瑞士联邦经济部长盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)表示，尽管瑞士方面已同美国政府建立联系，但目前仍未与美方正式开启关税谈判。
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瑞士房地产价格持续上涨
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2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。
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瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
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瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
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瑞士想与中国走得更近，为什么？
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瑞士和中国签订自由贸易协定已有十年之久。目前瑞士希望优化这一协议。迄今为止，自贸协定给两国分别带来了什么实惠？瑞士资讯swissinfo.ch为您解析。
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如何在地缘政治的风暴中维护瑞士和中国的关系
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瑞士首部对华外交政策战略将于今年到期，目前关于升级瑞中自贸协定的讨论正在加速，两国高级别官员互访频次增加。但在安全风险日益严峻的背景下，瑞士面临着重构这一重要关系的压力。
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瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定
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瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。
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