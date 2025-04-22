The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻
外交事务

瑞士外长访问日本和中国

卡西斯对日本和中国进行正式访问。
卡西斯对日本和中国进行正式访问。 Keystone-SDA

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)本周对日本和中国进行正式访问。在中国，他将重点就双边关系、经济挑战以及当前地缘政治问题展开会谈。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

访问首先从日本开始。根据瑞士联邦外交事务部发布的声明，日本是“瑞士在亚洲长期的战略伙伴，尤其是在贸易、科研与创新等领域”。4月22日周二，卡西斯在大阪2025年世博会上正式开启“瑞士日”活动，瑞士科研与商界代表团与他一同参加此次活动。

相关内容
瑞士馆在完工之前。

相关内容

瑞士馆将在冷清的大阪世博会闪亮登场

此内容发布于 2025年4月13日世博会将在大阪开幕。回想2010年上海世博会曾是中国的一件盛事，吸引了包括190个国家、56个国际组织在内的246个官方参展者，参观人数达到7308万人次。而目前东道主国日本民众对这一世界性博览会的热情仍然不高。瑞士馆将以创新的面貌亮相大阪世博会。

更多阅览 瑞士馆将在冷清的大阪世博会闪亮登场

在东京的第二天，卡西斯将与日本外相岩屋毅举行会谈，讨论重要国际议题以及双方在推动有效多边主义方面的合作。他还将与日本经济产业省和文部科学省的代表进行正式会晤。

瑞士外交部指出，今年是瑞士与中国建交75周年。4月24日，卡西斯将前往北京，与中国外长王毅举行会谈，讨论当前的地缘政治事件以及双方共同关心的国际议题。他还将出席在北京举行的中国国际机床展览会(CIMT)，并与瑞士机床企业高管会面。

相关内容

4月25日，此次访问将在上海落下帷幕。卡西斯将参观迅达集团(Schindler)-外交部称其为“在推动瑞中经济关系方面具有先驱作用的企业”。他还将借此机会会见瑞士侨民代表。

1. 时任瑞士联邦主席阿道夫·奥吉(Adolf Ogi)于2000年9月12-24日访华。他是首位访问中华人民共和国的瑞士元首，他的访问旨在纪念瑞中建交50周年。

2.多丽丝·洛伊特哈德(Doris Leuthard)于2010年8月10日至15日外部链接率领高级商业代表团访问中国，期间还出席了上海世博会瑞士国家馆的活动。

3.约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)于2016年4月6日至9日访问中国外部链接，期间与中国领导人会晤，讨论双边关系和经济合作。

4.乌利·毛雷尔(Ueli Maurer)于2019年4月22日至30日外部链接应习近平主席邀请对中国进行国事访问，期间双方签署了“一带一路”第三方市场合作谅解备忘录。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
151 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
8
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
3
10 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

威胁、洗钱与恋童犯罪案件数量上升。

相关内容

瑞士洗钱与恋童案增多

此内容发布于 瑞士联邦警察局(Fedpol)发布的2024年度报告显示，瑞士去年疑似洗钱案件、针对公务人员的威胁报告以及恋童犯罪案件数量均有所上升，部分类别增长幅度显著。

更多阅览 瑞士洗钱与恋童案增多
巴塞尔的“大麻关怀”项目旨在研究规范化的大麻供应对使用者健康和消费行为的影响，以便对瑞士法律进行可能的修改。

相关内容

巴塞尔大麻研究显示吸食者心理健康得到改善

此内容发布于 在瑞士西北部城市巴塞尔进行的合法娱乐用大麻研究“大麻关怀”(Weedcare)运行两年后，该研究获得了积极的评价。这个实验旨在评估规范化的娱乐用大麻供应的效益，而官方表示，300名参与者的心理健康状况都有所改善，上瘾行为也得到了缓解。

更多阅览 巴塞尔大麻研究显示吸食者心理健康得到改善
瑞士巧克力前景堪忧。

相关内容

可可价格飙升冲击瑞士巧克力业

此内容发布于 去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。

更多阅览 可可价格飙升冲击瑞士巧克力业
复活节期间预计将出现长时间交通拥堵和严重阻塞。

相关内容

瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰

此内容发布于 瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。

更多阅览 瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰
夫妻关系的重大转折点出现在分手前的一到两年。

相关内容

心理学家发现伴侣分手早有先兆

此内容发布于 “幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。

更多阅览 心理学家发现伴侣分手早有先兆
住房价格的上涨在加快。

相关内容

瑞士房地产价格持续上涨

此内容发布于 2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。

更多阅览 瑞士房地产价格持续上涨

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
中国降低关税，受益最大的是瑞士手表。

相关内容

瑞士想与中国走得更近，为什么？

此内容发布于 瑞士和中国签订自由贸易协定已有十年之久。目前瑞士希望优化这一协议。迄今为止，自贸协定给两国分别带来了什么实惠？瑞士资讯swissinfo.ch为您解析。

更多阅览 瑞士想与中国走得更近，为什么？
Swiss President Viola Amherd and Chinese Premier Li Qiang

相关内容

如何在地缘政治的风暴中维护瑞士和中国的关系

此内容发布于 瑞士首部对华外交政策战略将于今年到期，目前关于升级瑞中自贸协定的讨论正在加速，两国高级别官员互访频次增加。但在安全风险日益严峻的背景下，瑞士面临着重构这一重要关系的压力。

更多阅览 如何在地缘政治的风暴中维护瑞士和中国的关系
瑞士和中国国旗

相关内容

瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定

此内容发布于 瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。

更多阅览 瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团