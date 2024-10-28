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瑞士是间谍的据点

詹姆斯·邦德 "这一角色造成了间谍都是男人的错觉。
詹姆斯·邦德 "这一角色造成了间谍都是男人的错觉。 plainpicture/brabanski

瑞士是一个小国，却是全世界间谍最活跃的地方之一。间谍来瑞士的缘由各式各样，他们对制药业、国际组织、商品交易等都感兴趣。但直到现在，瑞士却很少驱逐间谍。

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Karin Rüfli, 瑞士电视广播电台SRF
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记者托马斯·克内尔沃尔夫(Thomas Knellwolf)说，瑞士对于外国情报机构及其特工人员来说，是一个比较便利的国家。他花了十年时间为他的新书《曝光-瑞士最大的间谍案》(Enttarnt – die grössten Spionagefälle der Schweiz)收集资料。最近伯尔尼高原地区的一桩间谍案发生在迈林根(Meiringen)的罗斯利酒店(Hotel Rössli)，这家酒店被一个中国间谍家庭所购买，但人们怀疑这是中国情报部门的一次长期的卧底行动。

他们的目标是：源自美国的新型瑞士战斗机F35。多年来，中国一直在寻找关于这种战斗机的信息，而在瑞士没有任何一个地方能像罗斯利酒店这样，能如此近距离观察这种战斗机，这家酒店就位于军用机场的停机坪旁。

所以，人们怀疑这家酒店是被中国人买下来另有用场的。不过，他们现在已经被送走了。除了中国之外，俄罗斯、美国、土耳其和伊朗等国家在瑞士的间谍也很活跃，克内尔沃尔夫说：“我们瑞士的反间谍机构真的让外国特工人员的日子太好过了。”

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《曝光-瑞士最大的间谍案》(Enttarnt – die grössten Spionagefälle der Schweiz)一书封面
《曝光-瑞士最大的间谍案》(Enttarnt – die grössten Spionagefälle der Schweiz)一书封面。 SRF

间谍以男性为主

在瑞士，大约有50人专业从事反间谍工作，其中一些人并非全职工作。然而仅俄罗斯就有更多的卧底特工人员，以外交官的身份隐藏在驻伯尔尼、日内瓦或苏黎世的办事处中。瑞士情报机构在其最新的形势报告中也证实了这一点。报告上写道：”在俄罗斯驻日内瓦和伯尔尼代表处的约220名外交人员中，很可能至少三分之一都在为俄罗斯情报部门工作。

慕尼黑当代历史研究所讲师、专家阿德里安·哈尼(Adrian Hänni)今年5月在接受瑞士电视台晚间新闻“10vor10”采访时说，俄罗斯近期加强了在瑞士的间谍活动。

托马斯·克内尔沃尔夫说，在瑞士的间谍以男性为主，在他的新书中有两三位女性，数十位男性，因为女性不太容易被发现。

每个人心中都有一个詹姆斯·邦德的影子，想到特工一般都会与男性联想在一起，而不一定是女性。克内尔沃尔夫认为这是因为女性更会隐藏。说到瑞士之所以成为间谍活动的密集点，克内尔沃尔夫提到了瑞士的中立性。“联邦委员会表示，我们不能选择谁会通过国际组织来到瑞士，所以，谁来我们就得接受谁。“而这一政策备受争议。

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国民院和联邦院现在也在向联邦施压，希望改变这种状况，将在瑞士暴露身份的间谍立即驱逐出境。其他欧洲国家已经在这样做了，瑞士情报机构的形势报告中写道：许多伪装成外交官的俄罗斯情报人员已经被驱逐出境。然而，在瑞士这些人的数量却并未改变。

托马斯·克内尔沃尔夫说，那些少数群体在瑞士要倍加小心。例如，藏族人、维吾尔族人或土耳其反对派成员就会面临危险。瑞士经常发生试图绑架土耳其商人的案件。他们在瑞士经常会遇到危险，克内尔沃尔夫说：“我认为这个问题现在的确要受到重视了。”

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(编译自德文：杨煦冬/dh)

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