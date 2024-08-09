瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人

风景宜人的日内瓦对间谍故事可不陌生。 Keystone

本周四(8月8日)瑞士媒体报道，援引未具名情报来源的消息称，一名加拿大籍朝鲜问题专家、前联合国官员因涉嫌间谍罪在瑞士被拘留，此人很可能是为中国工作。

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相关报道是德国新闻媒体《明镜周刊》、瑞士Tamedia媒体集团和关注朝鲜问题的网站NK News联合调查的一部分。

对于媒体提出就此案发表评论的请求，瑞士总检察长办公室没有立即回应。

NK News是一家在美国、欧洲和韩国都驻有员工的在线媒体，该媒体称，这名嫌疑人在今春早些时候因间谍罪被捕之前，经常作为从事环境顾问前往中国工作。

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NK News解释说，报道中未公布这名官员的全名是因为他还没被定罪，有关部门也没有公布对他的指控。

该媒体报道还透露，此人50多岁，为日内瓦居民，已被审前拘留数月等待瑞士总检察长办公室的调查做出定论。

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