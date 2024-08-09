瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人

本周四(8月8日)瑞士媒体报道，援引未具名情报来源的消息称，一名加拿大籍朝鲜问题专家、前联合国官员因涉嫌间谍罪在瑞士被拘留，此人很可能是为中国工作。
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相关报道是德国新闻媒体《明镜周刊》、瑞士Tamedia媒体集团和关注朝鲜问题的网站NK News联合调查的一部分。
对于媒体提出就此案发表评论的请求，瑞士总检察长办公室没有立即回应。
NK News是一家在美国、欧洲和韩国都驻有员工的在线媒体，该媒体称，这名嫌疑人在今春早些时候因间谍罪被捕之前，经常作为从事环境顾问前往中国工作。
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瑞士日内瓦间谍探密
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在日内瓦优雅的外表之下，来自世界各地的秘密特工们凭借自己的掩护身份，在这座城市里匿名会面。而日内瓦的四个重要地点见证了这座城市不为人知的一面。秘密任务、国际阴谋，以及我们在地缘政治上的未来都在这些地点一一上演。
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NK News解释说，报道中未公布这名官员的全名是因为他还没被定罪，有关部门也没有公布对他的指控。
该媒体报道还透露，此人50多岁，为日内瓦居民，已被审前拘留数月等待瑞士总检察长办公室的调查做出定论。
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瑞士，间谍大本营
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日内瓦是全世界间谍活动最猖獗的地方之一，瑞士政府对此也心知肚明。俄罗斯入侵乌克兰后不久，约500名俄罗斯外交官于2022年春被驱逐出欧洲国家–因为他们有从事间谍活动的嫌疑。瑞士是唯一没有驱逐俄罗斯外交官的国家之一。
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瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼
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自本周曝出联邦对养老金系统的预测出现重大计算错误后，绿党(GRÜNE/Les VERT-E-S)正在就2022年提高女性退休年龄的投票提出诉讼。
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2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
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瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6237人，降至40'963人。
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瑞士科研人员发现北京雾霾的来源
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在一项国际研究中，保罗·谢尔研究院(Paul Scherrer Institute)的科研人员已经辨认出中国首都空气污染物的源头。他们发现，雾霭的来源因冬夏季节变化而有所不同。
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数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗
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瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。
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养老遗属保险支出比预测少6%
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2033年，养老遗属保险(简称AHV/AVS)预计支出约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)，比先前的计算结果低约6%。8月6日(周二)，瑞士联邦社会保险局对养老遗属保险的财务预期做了相应调整。
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瑞士跨境通勤人数不断增加
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一年以来，瑞士跨境通勤人数增长了3%。截至6月底，大约39.9万持G类居留许可的人在瑞士工作。
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瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品
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总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
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瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
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2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
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城乡联合，共度国庆
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8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。
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瑞士铁路客运量屡创新高
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乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
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瑞士总检察长欲加强反间谍工作力度
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联邦总检察长斯特凡·布莱特勒(Stefan Blättler)称，瑞士今后应更加重视对间谍活动的防范。布莱特勒周三(6月19日)表示，最近对一名疑似俄罗斯特工的相关调查并非个案。
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瑞士曾有许多中国间谍
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20世纪60年代，瑞士成为中国间谍活跃的地方。瑞士的特工部门却对此无计可施-其中原因之一是因为他们无法区别中国人的相貌。
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瑞士莱辛酒店管理学校学生涉嫌是中国间谍
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2023年，David W*匆匆离开瑞士。这位莱辛酒店管理学院的学生被怀疑是一名中国间谍。他在迈林根(Meiringen)军用机场旁边买下了一家酒店。瑞士法语电视台《焦点》(Mise au Point)节目的调查。
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