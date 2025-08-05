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瑞美商会：“我们将设法避免39%的关税”

瑞士与美国之间仍需进一步谈判，才能改变目前将于8月7日生效的美国对瑞士商品征收39%关税的决定。
瑞士与美国之间仍需进一步谈判，才能改变目前将于8月7日生效的美国对瑞士商品征收39%关税的决定。 KEYSTONE

美国计划最早于本周四对瑞士进口商品征收39%的关税。瑞美商会(Swiss-American Chamber of Commerce)首席执行官拉胡尔·萨加尔(Rahul Sahgal)对此持乐观态度，认为在此之前仍有可能达成协议。

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他在8月1日美国宣布对瑞士关税政策后，接受了瑞士公共广播电台 SRF 的采访。此前，两国领导人就降低关税问题进行过磋商。

瑞士公共广播电台SRF拉胡尔·萨加尔先生，对于您来说，这项关税决定有多突然？

拉胡尔·萨加尔：这确实让人颇感意外，因为我们原本认为，瑞士联邦总统总统卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)之间的最后一次会晤，将起到“临门一脚”的作用，促成协议的最终达成。没想到反而让整个协议的前景变得岌岌可危。

拉胡尔·萨加尔博士是瑞美商会的首席执行官
拉胡尔·萨加尔博士是瑞美商会的首席执行官 Darrin Vanselow

SRF：凯勒-苏特总统曾亲自与特朗普通电话。部长级别之间也有过接触，并且还传递出一些积极的信号。瑞士本以为自己处于有利地位。那为何最终还是出现了这么高的关税呢？

我们也不太清楚具体原因。目前，唐纳德·特朗普的说法是，美国对瑞士存在400亿美元的贸易逆差，这个数字“实在太大了”。但这并不是新鲜事，他的谈判代表早就知道这一点了。所以现在问题就在于：过去三个月里，瑞士与美国政府高层进行了非常出色且缜密的谈判，我们达成的内容也得到了他们的支持。换句话说，唯一的不确定因素就是特朗普本人。他突然拿“400亿美元” (约合人民币2871.5亿元）作为理由，确实出人意料。我认为事情的发展有些令人费解。

SRF：尽管如此，最后一刻还有可能达成协议吗？

我坚信我们最终能够设法避免对瑞士出口商品征收39%的关税。我认为目前我们该做的是，要重新集结，思考最佳策略。接下来要看，我们能否在8月7日之前达成某种安排，从而把39%的关税降下来。否则，这项总统行政命令本身也还留有后门：如果日后能够达成新的协议，关税仍有可能下调。

“即便每个瑞士人每天喝一瓶波本威士忌、吃一块牛排、买一辆哈雷摩托，贸易逆差也不会有显著变化。”

– 拉胡尔·萨加尔(Rahul Sahgal)，瑞美商会(Swiss-American Chamber of Commerce)

SRF：瑞士是否还有可以用来应对特朗普的筹码？

对我来说，问题在于：特朗普到底想要什么？这400亿美元的贸易逆差确实存在。但如果仔细分析，可以发现其中很大一部分是黄金交易。而且，美国人口有3.4亿，瑞士只有900万，这一差距是客观存在、无法改变的。就算每个瑞士人每天喝一瓶波本威士忌、吃一块牛排、买一辆哈雷摩托，贸易逆差也不会有显著变化。

换句话说，我们必须思考还能做些什么。对我来说，这400亿美元的数字引发一个问题：为什么特朗普单单只盯着瑞士？像日本或欧盟，在商品贸易方面对美国的逆差要大得多。从人均来看，瑞士从美国进口的商品数量是出口的14倍。如果把服务贸易也计算在内，那么瑞美之间的贸易其实是平衡的。特朗普可能也知道这一点。但显然，这对他来说还不够。

(译自英文：樊桦/dh)

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