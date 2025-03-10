立足瑞士 报道世界
登录
新闻
外交事务

美国将瑞士列入“不公平贸易行为”国家名单

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达(Helene Budliger Artieda)
瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达(Helene Budliger Artieda) Keystone-SDA

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达在接受CH-Media媒体集团采访时透露：“美国已将瑞士列入‘不公平贸易行为’国家名单。”

此内容发布于
3 分钟
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

布德利格·阿蒂达在CH-Media媒体集团旗下各报纸周日版的采访中说道，特朗普总统任命的美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)要求美国企业上报贸易伙伴国的不公平贸易行为，尤其针对二十国集团(G20)国家以及对美贸易顺差国。

瑞士在对美货物贸易方面取得顺差优势，也因此被列入这一名单。“但他们不能轻易指摘认为这不公平：瑞士不仅单方面取消了工业关税，也没有药品关税。美国企业可以免税向瑞士出口产品，”布德利格·阿蒂达补充道，“我们理由充分，特朗普总统所期望的正是我们正在践行的。”

重启与中国的贸易战

2025年2月1日，特朗普签署行政命令，对所有中国进口产品征收10%的新关税。2025年3月3日，关税比例从10%提高至20%。

对加拿大和墨西哥的新关税

2025年1月31日，特朗普政府宣布对从加拿大和墨西哥进口的产品征收25%的关税，对加拿大的原油和能源进口征收10%的关税。

对欧盟的潜在关税

2025年2月2日，特朗普告诉记者，他计划“很快”对欧盟征收关税。他还暗示对英国征收关税“可能会发生”，但相信“这是可以解决的”。而即将于本周三生效的，针对钢铁、铝及其衍生产品(从汽车零件到厨房水槽)征收的关税，据全球贸易预警分析师估计，将有超过200亿美元的欧盟出口产品受到影响。

钢铁与铝产品关税

2025年2月10日，特朗普宣布对美国所有进口钢铁和铝征收25%的关税，该政策将于2025年3月12日生效。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
45
40 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
137 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

经历了新冠疫情后，肺炎支原体卷土重来并创下病例新纪录。

相关内容

咳嗽席卷瑞士-肺炎支原体病例创纪录

此内容发布于 在经历数年的新冠疫情影响后，肺炎病原体之一的肺炎支原体在全球范围内卷土重来，而瑞士也未能幸免，病例数量创下历史新高。

更多阅览 咳嗽席卷瑞士-肺炎支原体病例创纪录
日内瓦国际人道法会议取消。

相关内容

支持者寥寥，瑞士取消中东人道法会议

此内容发布于 瑞士原计划召开《日内瓦公约》中东适用问题的国际会议，旨在重申《国际人道法》重要性。然而因缺乏足够支持并受多国抵制，会议最终被取消。此事凸显中东局势复杂性及国际社会的分歧。

更多阅览 支持者寥寥，瑞士取消中东人道法会议
家藏枪支杀人案：施害者多为60岁以上男性。

相关内容

瑞士家庭枪支暴力，受害者多为女性

此内容发布于 瑞士国内涉及枪支的家庭杀人案多为谋害女性的案件，其中施害者往往是60岁以上的瑞士男性，而主要受害者则为瑞士女性。

更多阅览 瑞士家庭枪支暴力，受害者多为女性
瑞士央行2024年的强劲表现，与2023年32亿瑞郎的亏损形成鲜明对比。

相关内容

瑞士央行确认2024年盈利810亿瑞郎

此内容发布于 瑞士央行已确认，2024年实现盈利807亿瑞郎(约合人民币6’527亿元)。正如此前宣布的那样，央行也将恢复向瑞士联邦政府及各州分配利润，总额达30亿瑞郎(约合人民币243亿元)。

更多阅览 瑞士央行确认2024年盈利810亿瑞郎
卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，瑞士将不会在贸易争端中受到影响。

相关内容

美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响

此内容发布于 为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。

更多阅览 美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响
坐落在日内瓦湖畔韦托镇上的西庸城堡。

相关内容

瑞士城堡迎客忙

此内容发布于 根据伞型组织瑞士国家城堡协会周三(2月26日)公布的消息，去年，瑞士城堡游客量创下历史新高。30余座主要城堡迎客总量超过150万人。

更多阅览 瑞士城堡迎客忙
森蒂斯峰缆车将全面翻新。

相关内容

瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造

此内容发布于 瑞士最繁忙的缆车之一-森蒂斯峰(Säntis)缆车将进行全面翻新，项目预计耗资2300万瑞郎(约合人民币1.87亿元)。

更多阅览 瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
欺诈或不信任：军工企业RUAG再次因管理问题遭诟病。

相关内容

瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈

此内容发布于 瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。

更多阅览 瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，瑞士将不会在贸易争端中受到影响。

相关内容

美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响

此内容发布于 为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。

更多阅览 美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响
1 月 22 日，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰和科索沃总理阿尔宾·库尔蒂(Albin Kurti)在经济论坛。

相关内容

特朗普上台，瑞士应该走哪条经济道路？

此内容发布于 美国总统唐纳德·特朗普就职后，各国都在担心贸易战和保护性关税带来的影响。尽管刚刚就任第二任总统的特朗普尚未做出具体决定，但全世界都沉浸在一种明显的不确定性中，包括在达沃斯世界经济论坛上也能感觉到这种气息。而在这种经济形势下，瑞士该怎么做？

更多阅览 特朗普上台，瑞士应该走哪条经济道路？
瑞士打算如何应对特朗普激进的外交主张？

相关内容

特朗普 2.0：瑞士准备好了吗？

此内容发布于 唐纳德·特朗普即将第二次入主白宫，他很可能会采取孤立主义和不可预测的外交政策。而瑞士一向主张“稳定和以规则为基础的国际体系”。特朗普执政后，瑞士如何与美国这个重要的贸易伙伴保持和谐关系呢？

更多阅览 特朗普 2.0：瑞士准备好了吗？
瑞士对美国的出口主要由制药业驱动，占瑞士对美总出口的近28%。

相关内容

美国超越德国成瑞士第一大出口伙伴

此内容发布于 瑞士对美国的出口在过去20年间增加了两倍，2021年的出口额为470亿瑞郎(约合3210亿元人民币)。这使美国成为瑞士最重要的出口市场。

更多阅览 美国超越德国成瑞士第一大出口伙伴

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团