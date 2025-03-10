美国将瑞士列入“不公平贸易行为”国家名单

重启与中国的贸易战

2025年2月1日，特朗普签署行政命令，对所有中国进口产品征收10%的新关税。2025年3月3日，关税比例从10%提高至20%。

对加拿大和墨西哥的新关税

2025年1月31日，特朗普政府宣布对从加拿大和墨西哥进口的产品征收25%的关税，对加拿大的原油和能源进口征收10%的关税。

对欧盟的潜在关税

2025年2月2日，特朗普告诉记者，他计划“很快”对欧盟征收关税。他还暗示对英国征收关税“可能会发生”，但相信“这是可以解决的”。而即将于本周三生效的，针对钢铁、铝及其衍生产品(从汽车零件到厨房水槽)征收的关税，据全球贸易预警分析师估计，将有超过200亿美元的欧盟出口产品受到影响。

钢铁与铝产品关税

2025年2月10日，特朗普宣布对美国所有进口钢铁和铝征收25%的关税，该政策将于2025年3月12日生效。