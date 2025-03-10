美国将瑞士列入“不公平贸易行为”国家名单
瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦妮·布德利格·阿蒂达在接受CH-Media媒体集团采访时透露：“美国已将瑞士列入‘不公平贸易行为’国家名单。”
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
布德利格·阿蒂达在CH-Media媒体集团旗下各报纸周日版的采访中说道，特朗普总统任命的美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)要求美国企业上报贸易伙伴国的不公平贸易行为，尤其针对二十国集团(G20)国家以及对美贸易顺差国。
瑞士在对美货物贸易方面取得顺差优势，也因此被列入这一名单。“但他们不能轻易指摘认为这不公平：瑞士不仅单方面取消了工业关税，也没有药品关税。美国企业可以免税向瑞士出口产品，”布德利格·阿蒂达补充道，“我们理由充分，特朗普总统所期望的正是我们正在践行的。”
重启与中国的贸易战
2025年2月1日，特朗普签署行政命令，对所有中国进口产品征收10%的新关税。2025年3月3日，关税比例从10%提高至20%。
对加拿大和墨西哥的新关税
2025年1月31日，特朗普政府宣布对从加拿大和墨西哥进口的产品征收25%的关税，对加拿大的原油和能源进口征收10%的关税。
对欧盟的潜在关税
2025年2月2日，特朗普告诉记者，他计划“很快”对欧盟征收关税。他还暗示对英国征收关税“可能会发生”，但相信“这是可以解决的”。而即将于本周三生效的，针对钢铁、铝及其衍生产品(从汽车零件到厨房水槽)征收的关税，据全球贸易预警分析师估计，将有超过200亿美元的欧盟出口产品受到影响。
钢铁与铝产品关税
2025年2月10日，特朗普宣布对美国所有进口钢铁和铝征收25%的关税，该政策将于2025年3月12日生效。
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