解析俄羅斯針對瑞士的對外宣傳

2023年7月19日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普丁透過視訊會議出席與俄羅斯政府成員的會議。 Alexander Kazakov / Keystone

俄羅斯政府和官方媒體指責瑞士對俄羅斯和俄羅斯人資產採取的制裁違背了瑞士的中立原則。瑞士資訊SWI swissinfo.ch針對這項指控進行了分析，並指出瑞士對俄羅斯採取制裁已經由來已久。

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Elena Servettaz





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俄羅斯媒體從戰爭一開始就批評瑞士針對俄羅斯實施的制裁違反了自身中立原則，國際媒體也跟著起風呼應。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭僅四天後，路透社就做出了這樣的報導：「中立的瑞士加入歐盟行列對俄羅斯進行制裁，打破了以往的常規。」該媒體還著重表示，這是瑞士與其傳統外交政策的「背道而馳」。

同一天，瑞士外交部長伊格納齊奧·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯恩舉行的記者會上宣布，「我們現在正處於一個非常時期，要採取非常措施」。

瑞士為什麼對俄羅斯實施制裁？

倫敦商學院院長兼經濟學教授謝爾蓋‧古里耶夫(Sergei Guriev) CC BY 3.0 / YouTube

制裁並非懲罰，而是一種實實在在的威脅。倫敦商學院院長兼經濟學教授謝爾蓋·古里耶夫(Sergei Guriev)說：「制裁的宗旨是讓一個國家因懼怕帶來的後果而不去違反國際規則和法律。」

這位前歐洲復興開發銀行首席經濟學家也補充說，制裁是為了督促糾正行為；防止戰爭出現和懲罰違反國際法的做法。自烏克蘭被入侵以來，瑞士在幾波制裁出現後選擇站在了歐盟這邊。

截止2024年4月，瑞士凍結的俄羅斯資產總額達5億瑞郎(約合美金5.9億元)，而2022年底這一總額尚為7億瑞郎。據瑞士國家經濟事務秘書處(Seco)稱，這一數字的縮水主要是由於被封鎖的股票和金融資產的市值降低了。

美國批評瑞士實施的制裁太少。俄羅斯中央銀行在其他實施制裁的國家被凍結的資產總額達2’600億歐元。

各國制裁的目的是為了讓俄羅斯經濟陷入癱瘓；削弱俄羅斯總統普丁的專制統治。但這目標是否得以實現還是個問題。

俄羅斯經濟已經適應了戰爭。官方數據顯示，今年第一季俄羅斯的經濟成長了5.4%；第二季成長了4%。普丁表示：「我不怕你們制裁」，並繼續作戰。

然而，古里耶夫還是認為，制裁是有效果的，因為其對其他國家具有威懾作用。他說：「其他國家看到了俄羅斯因受到上千條制裁所付出的代價，可能會決定不去違反國際法。」

制裁對俄羅斯經濟還是有所撼動。 Anatoly Maltsev / Keystone

古里耶夫強調，制裁也有非常實際和具體的作用。「制裁可以消耗普丁的資源，限制他資助軍事行動、招募僱傭軍和研發新武器的能力。目前制裁的目的是限制普丁發展經濟；削弱他的財政和軍事能力。」

俄羅斯對瑞士的制裁有何反應？

俄羅斯政府喉舌「衛星」網在戰爭開始四天後曾這樣寫道：「自1815年以來瑞士首次違反了中立原則，對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京、總理米哈伊爾·米舒斯廷和外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫實施制裁。」

在戰爭持續了兩年之後，俄羅斯人依然這麼認為，俄羅斯媒體和政治人物指責瑞士奉行的外交政策是親北約的政策。

俄羅斯政治學家尤里·斯韋托夫(Yuri Svetov)批評瑞士加入被他稱為「軍事申根體系」的制裁隊伍，他批評這是最大的「諷刺」。

2024年8月斯韋托夫在俄羅斯線上節目中說，瑞士以及不久前依然是中立國的奧地利所宣揚的中立其實可以這樣理解：「尊重美國和北約的要求，但當把同樣原則應用於俄羅斯時，便開始抵制。」

支持普丁的專家認為，與對北韓的制裁完全不同，針對俄羅斯所採取的制裁是「無故的、絕對非法的，是由一些國家強加的。」

因為，他們認為對北韓的制裁是由聯合國安理會決定的，而俄羅斯和美國都在安理會擁有否決權。

聯邦委員會(俄羅斯上議院)代理發言人康斯坦丁·科薩切夫。 Vitaly Smolnikov / Keystone

對俄羅斯的制裁是由各國而非聯合國實施的。5月份，俄羅斯聯邦委員會(俄羅斯上議院)代理發言人康斯坦丁·科薩切夫在他的Telegram頻道上宣稱，國際法院和聯合國都喪失了製定有效國際公約的能力。

7月，普丁的新聞發言人德米特里·佩斯科夫(Dmitri Peskow)將土耳其與瑞士進行了對比，在俄羅斯看來，瑞士已經失去了作為戰爭調解人的合法性。土耳其已成為「新瑞士」，因為「瑞士已涉足戰爭」。

普丁的新聞發言人德米特里‧佩斯科夫(Dmitri Peskow) Sergei Bulkin / AFP

由於不滿情緒日益高漲，俄羅斯對瑞士的態度也越來越冷淡，對瑞士發出的邀請多次拒絕。2024年8月20日，俄羅斯駐聯合國安理會代表團拒絕了瑞士為紀念日內瓦公約75週年發出的非正式訪問的邀請。

此前，瑞士因認為俄羅斯不會接受邀請，而未邀請俄羅斯參加在琉森附近比爾根山舉行的烏克蘭問題和平會議。

這項將俄羅斯排除在和平會議之外的做法，在瑞士國內外都受到了批評。普丁5月對媒體說：「瑞士看不到我們，我們也看不到瑞士。」

瑞士對俄羅斯的指控有何反應？

「中立從狹義上講，即中立法，規定瑞士不向任何交戰方提供軍事支持。廣義的中立，即中立政策，在特殊情況下擁有更大的靈活性，」瑞士經濟部及經濟事務辦事處(Seco)部官方發言人弗蘭索娃·杉斯(Françoise Tschanz)在回覆瑞士資訊SWI swissinfo.ch的電子郵件時寫道。

「俄羅斯對烏克蘭的軍事攻擊以及與此相關的違反國際法基本準則的行為在歐洲近代史上是前所未有的，」她接著說。

杉斯強調，對俄羅斯實施制裁，並不影響瑞士保持中立，追隨歐盟採取制裁措施不會改變瑞士的中立狀態。

加入歐盟制裁並不是自動發生的，「瑞士進行了個案分析，自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，瑞士就一直在運用中立法，在俄羅斯目前對烏克蘭的軍事干預中仍在繼續運用。」

瑞士能否在實施制裁的同時保持中立？

專家在回答瑞士資訊時給了肯定的答案。關於瑞士「自1815年以來首次實施制裁，違反了中立原則」的說法是不正確的。

瑞士有著這樣的傳統，針對國家、個人和組織實施制裁，有時是加入歐盟的制裁；有時則是呼應聯合國安理會的制裁。

2003年推出的《禁令》(Embargogesetz)對瑞士實施、執行、禁止制裁都出了規定。

該法令瑞士能夠採取措施，以回應聯合國、歐洲安全與合作組織(OSZE)或歐盟等重要貿易夥伴所實施的制裁。

「作為聯合國成員國，瑞士有義務按照國際法執行聯合國安理會決定的制裁措施。然而，瑞士聯邦會根據具體情況決定是否全部、部分或完全不採用歐盟決定的制裁措施。」

「這要根據外交政策、對外貿易和各種法律的準則來定奪。《禁令》中規定瑞士不能自行發起制裁。因此瑞士只能呼應聯合國或重要貿易夥伴的決定採取行動。」

顧里耶夫說：「從定義上講，制裁與對違反國際法行為做出的判斷有關。」

目前，瑞士正根據聯合國安理會的決議對伊拉克、北韓、黎巴嫩(特別是針對真主黨武裝組織)、索馬利亞、中非共和國、葉門、馬利和海地實施制裁。

作為對歐盟決議的回應，瑞士對緬甸、辛巴威、白俄羅斯、幾內亞、敘利亞、俄羅斯、蒲隆地、尼加拉瓜、委內瑞拉和瓜地馬拉實施了制裁。

瑞士也可以應某一政府的請求來實施制裁。例如2022年，摩爾多瓦政府要求瑞士加入歐盟對威脅摩爾多瓦共和國主權的組織和個人的制裁。

在某些情況下，瑞士同時執行聯合國和歐盟的制裁決議，例如對蘇丹、剛果民主共和國、伊朗、利比亞、幾內亞比索和南蘇丹的制裁就屬於這種情況。

瑞士還可以凍結個人和組織的資金和經濟資源，如巴勒斯坦軍事組織哈馬斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，以及與這些組織有聯繫的個人的資產。

針對與烏薩馬·本·拉登、蓋達組織或塔利班有關的個人瑞士也採取了類似措施。

除此之外，瑞士也針對與2005年黎巴嫩前總理拉菲克·哈里裡被暗殺事件有關的一些個人實施了制裁。

(編者：Virginie Mangin，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：方常均)