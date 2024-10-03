解析俄罗斯针对瑞士的对外宣传

2023年7月19日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京通过视频会议出席与俄罗斯政府成员的会议。 Alexander Kazakov / Keystone

俄罗斯政府和官方媒体指责瑞士对俄罗斯和俄罗斯人资产采取的制裁违背了瑞士的中立性原则。瑞士资讯SWI swissinfo.ch针对这一指控进行了分析，并指出瑞士对俄罗斯采取制裁已经由来已久。

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俄罗斯媒体从战争一开始就批评瑞士针对俄罗斯实施的制裁违反了自身中立原则，国际媒体也纷纷跟风呼应。

2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰仅四天后，路透社就做出了这样的报道：“中立的瑞士加入欧盟行列对俄罗斯进行制裁，打破了以往的常规。”该媒体还着重表示，这是瑞士与其传统外交政策的“背道而驰”。

同一天，瑞士外交部长伊格纳齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼举行的新闻发布会上宣布，“我们现在正处于一个非常时期，要采取非常措施”。

瑞士为什么对俄罗斯实施制裁？

伦敦商学院院长兼经济学教授谢尔盖·古里耶夫(Sergei Guriev) CC BY 3.0 / YouTube

制裁并非惩罚，而是一种实实在在的威胁。伦敦商学院院长兼经济学教授谢尔盖·古里耶夫(Sergei Guriev)说：”制裁的宗旨是让一个国家因惧怕带来的后果而不去违反国际规则和法律。“

这位前欧洲复兴开发银行首席经济学家还补充说，制裁是为了督促纠正行为；防止战争出现和惩罚违反国际法的做法。自乌克兰被入侵以来，瑞士在几波制裁出现之后选择站在了欧盟一边。

截止2024年4月，瑞士冻结的俄罗斯资产总额达5亿瑞郎(约合40亿人民币)，而2022年底这一总额尚为7亿瑞郎。据瑞士国家经济事务秘书处(Seco)称，这一数字的缩水主要是由于被封锁的股票和金融资产的市值降低了。

美国批评瑞士实施的制裁太少。俄罗斯中央银行在实施制裁的其他国家被冻结的资产总额达2’600亿欧元(约合人民币1.6万亿)。

各国制裁的目的是为了让俄罗斯经济陷入瘫痪；削弱俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的专制统治。但这一目标是否得以实现还是个问题。

俄罗斯经济已经适应了战争。官方数据显示，今年第一季度俄罗斯的经济增长了5.4%；第二季度增长了4%。普京表示：“我不怕你们制裁”，并继续挺进战争的步伐。

然而，古里耶夫还是认为，制裁是有效果的，因为它对其他国家具有威慑作用。他说：”其他国家看到了俄罗斯因受到上千条制裁所付出的代价，可能会决定不去违反国际法。“

制裁对俄罗斯经济还是有所撼动。 Anatoly Maltsev / Keystone

古里耶夫强调，制裁也有非常实际和具体的作用。“制裁可以消耗普京的资源，限制他资助军事行动、招募雇佣军和研发新武器的能力。目前制裁的目的是限制普京发展经济；削弱他的财政和军事能力。”

俄罗斯对瑞士的制裁有何反应？

俄罗斯政府喉舌”卫星“网在战争开始四天后曾这样写道：”自1815年以来瑞士首次违反了中立原则，对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、总理米哈伊尔·米舒斯廷和外长谢尔盖·拉夫罗夫实施制裁。“

在战争持续了两年之后，俄罗斯人依然这样认为，俄罗斯媒体和政治家指责瑞士奉行的外交政策是亲北约的政策。

俄罗斯政治学家尤里·斯韦托夫(Yuri Svetov)批评瑞士加入被他称为“军事申根体系”的制裁队伍，他批评这是最大的“讽刺”。

2024年8月斯韦托夫在俄罗斯在线节目中说，瑞士以及不久前依然是中立国的奥地利所宣扬的中立其实可以这样理解： “尊重美国和北约的要求，但当把同样原则应用于俄罗斯时，便开始抵制。”

支持普京的专家认为，与对朝鲜的制裁完全不同，针对俄罗斯所采取的制裁是“无故的、绝对非法的，是由一些国家强加的。“

因为，他们认为对朝鲜的制裁是由联合国安理会决定的，而俄罗斯和美国均在安理会拥有否决权。

联邦委员会(俄罗斯上议院)代理发言人康斯坦丁·科萨切夫。 Vitaly Smolnikov / Keystone

对俄罗斯的制裁是由各国而非联合国实施的。5月份，俄罗斯联邦委员会(俄罗斯上议院)代理发言人康斯坦丁·科萨切夫在他的Telegram频道上宣称，国际法院和联合国都丧失了制定有效国际公约的能力。

7月，普京的新闻发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitri Peskow)将土耳其与瑞士进行了对比，在俄罗斯看来，瑞士已经失去了作为战争调解人的合法性。土耳其已成为”新瑞士“，因为”瑞士已涉足战争“。

普京的新闻发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitri Peskow) Sergei Bulkin / AFP

由于不满情绪日益高涨，俄罗斯对瑞士的态度也越来越冷淡，对于瑞士发出的邀请多次予以拒绝。2024年8月20日，俄罗斯驻联合国安理会代表团拒绝了瑞士为纪念日内瓦公约75周年发出的非正式访问的邀请。

此前，瑞士因为认为俄罗斯不会接受邀请，而未邀请俄罗斯参加在卢塞恩附近比尔根山举行的乌克兰问题和平会议。

这一将俄罗斯排除在和平会议之外的做法，在瑞士国内外都受到了批评。普京5月对媒体说：”瑞士看不到我们，我们也看不到瑞士。“

瑞士对俄罗斯的指责有何反应？

“中立从狭义上讲，即中立法，规定瑞士不向任何交战方提供军事支持。广义上的中立，即中立政策，在特殊情况下拥有更大的灵活性，”瑞士经济部及经济事务办事处(Seco)部官方发言人弗兰索娃·杉斯(Françoise Tschanz)在回复瑞士资讯SWI swissinfo.ch的电子邮件时写道。

“俄罗斯对乌克兰的军事攻击以及与此相关的违反国际法基本准则的行为在欧洲近代史上是前所未有的，”她接着说。

杉斯强调说，对俄罗斯实施制裁，并不影响瑞士保持中立，追随欧盟采取制裁措施不会改变瑞士的中立状态。

加入欧盟制裁并不是自动发生的，“瑞士进行了个案分析，自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来，瑞士就一直在运用中立法，在俄罗斯目前对乌克兰的军事干预中仍在继续运用。”

瑞士能否在实施制裁的同时保持中立？

专家在回答瑞士资讯时给与了肯定的回答。关于瑞士“自1815年以来首次实施制裁，违反了中立原则”的说法是不正确的。

瑞士有着这样的传统，针对国家、个人和组织实施制裁，有时是加入欧盟的制裁；有时则是呼应联合国安理会的制裁。

2003年出台的《禁令》(Embargogesetz)对瑞士实施、执行和禁止制裁都出了规定。

该法令瑞士能够采取措施，响应联合国、欧洲安全与合作组织(OSZE)或欧盟等重要贸易伙伴实施的制裁。

“作为联合国成员国，瑞士有义务按照国际法执行联合国安理会决定的制裁措施。然而，瑞士联邦会根据具体情况决定是否全部、部分或完全不采用欧盟决定的制裁措施。“

”这要根据外交政策、对外贸易和各种法律的准则来进行定夺。《禁令》中规定瑞士不能自行发起制裁。因此瑞士只能呼应联合国或重要贸易伙伴的决定采取行动。”

顾里耶夫说：”从定义上讲，制裁与对违反国际法行为做出的判断有关。”

目前，瑞士正根据联合国安理会的决议对伊拉克、朝鲜、黎巴嫩(特别是针对真主党武装组织)、索马里、中非共和国、也门、马里和海地实施制裁。

作为对欧盟决议的响应，瑞士对缅甸、津巴布韦、白俄罗斯、几内亚、叙利亚、俄罗斯、布隆迪、尼加拉瓜、委内瑞拉和危地马拉实施了制裁。

瑞士也可以应某一政府的请求实施制裁。比如2022年，摩尔多瓦政府要求瑞士加入欧盟对威胁摩尔多瓦共和国主权的组织和个人的制裁。

在某些情况下，瑞士同时执行联合国和欧盟的制裁决议，例如对苏丹、刚果民主共和国、伊朗、利比亚、几内亚比绍和南苏丹的制裁就属于这种情况。

瑞士还可以冻结个人和组织的资金和经济资源，如巴勒斯坦军事组织哈马斯或巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，以及与这些组织有联系的个人的资产。

针对与乌萨马·本·拉登、基地组织或塔利班有关的个人瑞士也采取了类似措施。

除此之外，瑞士还针对与2005年黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里被暗杀事件有关联的一些个人实施了制裁。

(编辑：Virginie Mangin，编译自德文：杨煦冬/gj)