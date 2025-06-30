重要数据：瑞士的难民都是些什么人

2017年6月28日，在卢塞恩州举办的庇护活动周上，当地人与难民们一起开展游戏。 Keystone / Urs Flueeler

瑞士是一个著名的避难国，百年来这个阿尔卑斯山国为无数人在危难中提供了藏身之处。现在瑞士依然接收了许多难民，那么来瑞士申请庇护的都是些什么人，谁又比较容易得到在瑞士的庇护权呢？瑞士电视台SRF每月会发布的相关数据图表，展示瑞士在接收难民方面的情况。

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在乌克兰的战争迫使数百万人背井离乡；塔利班在阿富汗掌权，将许多人赶出家园；在世界各地，受气候灾难的影响，数百万人不得不离开家乡前往比较安全的国家。

然而无论世界任何地方发生灾难，作为避难国的瑞士都会受到影响。那么，哪些人会来瑞士避难，谁又能被瑞士接收？

哪些人正在申请瑞士庇护？

在瑞士递交庇护申请的人就像进入了一个巨大的办事处大厅，在窗口递交了申请资料之后，要回去等结果。这些申请者有时要几年后才会离开，因为等待结果需要这么长的时间。

目前在瑞士申请避难的人数比过去几十年都要多，这主要是因为乌克兰人，2022年2月那里爆发战争后他们来到瑞士。

外部内容

绝大多数乌克兰人依赖就直接获得了S级保护身份，这意味着他们无需申请庇护，就可立即获得临时保护，所以他们并未出现在以下图表中。

每月批准多少新的庇护申请？

每月推出的避难申请数量表，显示出瑞士接收难民的最新状况。自2013年起，瑞士移民事务国务秘书处(SEM)每月公布最新数据；1994-2012年是每年公布一次。

外部内容

在这些图表中明显可以看出，1998/1999年的科索沃战争和2015年底的欧洲难民危机导致瑞士寻求庇护者的急剧增加。

申请庇护的人都来自哪些国家？

目前有十个国家是瑞士难民的主要来源国，这些国家中，许多都深陷内部冲突。

有些国家在瑞士寻求庇护的人数明显多于其他国家，这是因为这些国家原本就有人居住在瑞士。

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外部内容

哪些人、什么时候可获得批准？

这里有三种可能性：

一、申请获得批准，申请者获得受认可的难民身份。

二、申请被驳回，难民被驱逐出境。

三、申请虽然被驳回，但难民允许暂时居留。例如原籍国存在酷刑或战争威胁，出于人道主义原因，不能将难民驱逐出境。然而，随着时间这些原因可能会发生改变或不再存在。

有些国家的难民获得庇护的机会很小，而其他国家的难民获得庇护的机会则因人而异。