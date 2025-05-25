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“黄金护照”兴起背后的那位瑞士律师

马耳他首都瓦莱塔(Valletta)风光。欧洲法院于本月早些时候否决了马耳他的投资入籍计划，该计划允许通过一次性投资60万欧元(约合人民币483.9万元)并购买或租赁房地产的方式获取马耳他护照，从而间接获得欧盟国籍。
马耳他首都瓦莱塔(Valletta)风光。欧洲法院于本月早些时候否决了马耳他的投资入籍计划，该计划允许通过一次性投资60万欧元(约合人民币483.9万元)并购买或租赁房地产的方式获取马耳他护照，从而间接获得欧盟国籍。 Keystone-SDA

尽管欧盟最高法院近日裁定他职业生涯的标志性成果“马耳他入籍项目”违法，但克里斯蒂安·凯林(Christian Kälin)依然态度强硬。

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15 分钟
Laura Dubois于布鲁塞尔，Josh Spero于伦敦, Financial Times
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“如果欧洲选择倒退，那就让它倒退好了。但世界上其他地区正在前进，而且只有一个方向，”凯林如此说道。他是总部位于伦敦的顾问公司Henley & Partners的集团董事长。该公司专门设计和推广出售护照与居留许可的方案，业务遍及40多个国家。

本月早些时候，欧洲法院(European Court of Justice)裁定，马耳他(Malta)的投资入籍计划违法。该计划允许人们通过一次性投资60万欧元(约合人民币483.9万元)并购置或租赁房产来获得马耳他护照，从而获得欧盟国籍。法院表示，这一由Henley协助制定的计划使“国籍的获取沦为了一种纯粹的商业交易”。

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这对Henley公司以及整个全球投资移民行业来说无疑是一次打击。Henley被视为付费获取国籍的开拓者之一，但该类计划也曾多次被指助长腐败、洗钱及不明资金流动。

面对质疑，Henley公司坚称其项目合理合法，凯林则表示，那些最终被证明有问题的申请人“比例极小”。该公司还曾在至少一个国家被指控干预政治，但其坚决否认。

根据马耳他政府数据显示，截至2023年底的八年间，Henley公司通过马耳他投资入籍项目获得超过5’500万欧元的收入。在马耳他和圣基茨(St Kitts)，该公司除了向申请人收取费用外，每一份获批的申请还会从相关政府处获得一笔报酬。

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在接受《金融时报》采访时，瑞士律师凯林称欧盟法院的判决是“一项政治决定”，但他淡化了判决对公司业务的影响：“对欧洲市场而言，当然不太好……但放眼全球，根本无关痛痒。”

几十年来，一些国家便通过一次性投资的方式向外国人提供国籍或居留权。尽管欧盟委员会(European Commission)和透明倡议组织批评此类计划为腐败、逃税和洗钱敞开了大门，但它们在财政吃紧的国家中依然颇具吸引力。

“需求正在增长，同时供给也在扩大，”凯林表示，并提到美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)今年宣布的500万美元“金卡” (gold card)计划，“每年都有更多国家加入、推出新计划。”

凯林为马耳他项目辩护称，该计划“审查极为严格、程序非常严密”，并表示他希望其他国家的项目也能接受同样程度的审视。不过他也坦言：“确实有时候，一些人获得了本不应获得的国籍，可能是尽职调查存在疏漏，或是在事后出现了问题。”

欧盟方面的愿景则与之相反，欧盟司法委员迈克尔·麦格拉思(Michael McGrath)表示，希望这类投资入籍计划“很快将在欧盟成为历史”。

起源于圣基茨

“护照换现金”这一产业起源于20世纪80年代，最早由太平洋和东加勒比海地区的一些小国推动。英国埃塞克斯大学(University of Essex)专注移民研究的讲师莎拉·昆茨(Sarah Kunz)指出，此类项目最早是1984年在圣基茨(St Kitts)推出的。

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凯林是后来加入Henley公司的，他于1997年以顾问身份入职。他通过将加勒比国家的护照推介给富裕人群，迅速壮大了该项业务。曾于2014年至2016年在Henley任职的奥马尔·米纳(Omar Mina)表示：“Henley成为了投资移民的代名词……因为他们几乎一手创造了这个行业。”

2006年，Henley赢得了为圣基茨和尼维斯(Nevis)重新设计投资入籍计划的合同。凯林当时称，该计划“运作混乱”。原有制度仅限于购买房地产，而新方案则要求申请人至少进行一次性投资20万美元。

“是我们让圣基茨登上了全球投资移民的版图，”凯林说。

对于来自受签证限制国家的富人而言，“黄金护照”能大大方便他们的全球旅行。比如，2009年圣基茨获得了申根区的短期免签资格。此外，持此类护照者也更容易开设银行账户、购买房产或处理其他跨境事务。

Henley公司首席执行官于尔格·施特芬(Juerg Steffen)于今年2月表示：“一个家庭能进入的司法辖区越多，它面对国家、区域乃至全球层面不确定性的风险就越低，长期而言也就越安全。”

不断扩展

随着投资移民逐渐迈入主流，越来越多大型金融机构与咨询公司也开始涉足。凯林表示，汇丰银行(HSBC)在最初阶段“深度参与了圣基茨的项目”，当时它为那些正在申请加拿大家庭投资移民、但进展缓慢的客户，提供了一种快速的替代方案。后来，汇丰全球投资移民服务部门的董事总经理加入Henley，出任集团首席执行官。

昆茨指出：“多位前汇丰员工帮助Henley & Partners成长为今日投资移民领域的头部企业。”截至本文发稿，汇丰银行尚未对此置评。

在圣基茨之后，Henley将业务拓展至其他加勒比国家，随后进入欧洲市场，帮助多个国家重整已有计划或打造新的投资入籍项目。凯林透露，公司会主动联系国家政府，“安提瓜(Antigua)的整个项目都是我们一手打造的……圣卢西亚(Saint Lucia)也是在我们的推动下启动的。”

Henley与圣基茨的合作于2013年终止。但近年来，包括圣基茨在内的多个加勒比国家的项目都曾陷入丑闻，有报道称某些国际中介以远低于当地法律规定的价格出售护照。不过，Henley并未被列为涉事机构。

被指干预政治

Henley公司曾被指试图通过干预政治以推动其商业利益。英国议会在2019年的一项调查中听证称，凯林是“幕后推手”，对数据分析公司战略传播实验室(Strategic Communication Laboratories, 简称SCL)在加勒比地区的选举宣传工作进行操纵，包括2010年圣基茨选举，当时时任总理丹泽尔·道格拉斯(Denzil Douglas)最终连任。

该议会报告指出，凯林“安排投资人出资支持竞选活动”，而作为交换，“Henley & Partners将获得该国投资入籍计划的独家护照业务权”。

根据《金融时报》和有组织犯罪与腐败报道项目(OCCRP)披露的一批泄密文件，在那次选举之后数月，Henley与该战略传播实验室签署了一份协议，授予其“推荐合作伙伴”身份，战略传播实验室需协助甄选潜在客户。

声称依法合规

Henley公司否认资助任何竞选活动，并表示议会调查中所提供的信息“不实”。公司发言人莎拉·尼克林(Sarah Nicklin)表示：“我们已经通过充分证据全面反驳了所有这些指控，它们纯粹源于政治动机。”她还补充说： “单就与各国政府签署合约的时间线以及各次选举的时间点本身来看，就足以说明这些指控经不起审查。”

尼克林强调：“Henley & Partners始终遵守其业务所在国家的所有法律法规。”

凯林本人则称，资金流入一些饱受“后殖民经济困境”困扰的国家，为当地提供了实质支持。

“我很自豪，能帮助几个国家摆脱经济困境，”他说。

不过批评者认为，这些投资多数是一次性资金注入主权基金或房地产领域，对当地经济增长和普通民众福祉的帮助极为有限。

“真正受益的不是实体经济，”埃塞克斯大学的昆茨指出，“政府往往将这些通过捐款选项获得的资金用于日常运转，在加勒比地区，这些资金经常被用来应对自然灾害，或者偿还国际债务。”

在加勒比海计划之后，Henley公司将目光投向了欧洲的马耳他。当时马耳他已设有居留计划，凯林回忆说：“我们是公开建议他们：‘你们为什么不考虑推出入籍计划呢？’” 马耳他政府起初认为这项提议“在政治上太敏感”，但反对党上台执政后，于2013年批准了该计划。

Henley赢得了该计划的建设招标。“从政府雇员的岗位说明书开始，我们几乎包办了整个系统的设计和搭建，”凯林说，“我们为马耳他政府设计了完整运行所需的系统。”

“完全措手不及”

总部位于马耳他的达芙妮·卡鲁阿娜·加利齐娅基金会(Daphne Caruana Galizia Foundation)负责人马修·卡鲁阿娜·加利齐娅(Matthew Caruana Galizia)表示，2013年该计划公布时，“所有人都被打了个措手不及”。“这是新任总理约瑟夫·穆斯卡特(Joseph Muscat)上任后做的头几件大事之一……但这个项目在他们的竞选纲领中根本没有提到，”他说。

马修的母亲达芙妮是一名调查记者，她因揭露马耳他腐败问题和公民身份计划内幕而广为人知，并在2017年的一起汽车炸弹袭击中遇害。马修的兄弟保罗·加利齐娅(Paul Galizia)现为《金融时报》记者。

根据《金融时报》的调查，目前已有16人通过马耳他公民身份计划成功入籍，而这些人中一些是“政治公众人物”(PEPs)，另一些后来被列入国际制裁名单或被判有罪。所谓政治公众人物，是指在职或曾任公职、具有一定腐败风险的个人。

尽管面临外界强烈批评，Henley在推广投资移民业务方面依然取得了显著成功。近年来，多家新公司相继进入这一领域，其中一些由Henley前员工所创办。

前员工米纳指出，该行业仍然缺乏足够监管，“这个行业几乎没有准入门槛，Henley曾试图设定一些标准……但我认为目前尚未能成功实现这一目标。”

不过凯林仍充满信心：“世界上还没有任何一家机构，拥有我们这样的专业积累。”

补充报道：Cynthia O’Murchu 于伦敦

Copyright The Financial Times Limited 2025

(编译自英语：樊桦/gj)

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