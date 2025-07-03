大而美法案众院闯关难度高川普亲自游说

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（法新社华盛顿3日电） 为让总统川普的减税减支法案过关，联邦众议院共和党人今天面临沉重压力，高层几乎不分昼夜地试图说服顽固派，希望法案可在川普要求的7月4日国庆期限前送到他的书桌上。

由于有数名共和党员拒绝投票，启动辩论的程序表决从昨晚到今天上午仍无结果。共和党在众院仅有微弱多数，几乎不容许任何人跑票，这会让表决结果岌岌可危。法案前1天在参议院闯关成功后，众议院议长强生（Mike Johnson）急着召集议员们回到华府，希望再下一城。

漏夜参加闭门协商的强生表示：「我们的方法就是努力通过、搞定这件事。我们会在7月4日最后期限前通过。」他预计今天上午稍晚再进行表决。

为推动「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）过关，川普昨天花费2小时，在白宫与多名议员会商，还亲自打电话给部分议员「沟通」。

由于表决不顺利，川普深夜还发文炮轰，众院的「共和党人到底在等待什么？你们想证明什么？」他甚至警告不配合的议员们，拖延投票将引发「失去选票」的政治后果。

为达成川普所提出、在4日国庆前完成立法的要求，众院只能火速召开会议，针对这项800多页的法案进行表决，但此举本身就是一步险棋。

对共和党人而言，这项法案可谓关关难过，参院最终表决还得靠副总统范斯（J.D. Vance）的关键1票才能过关。而他们在众院仅有220席对212席的微弱优势，几乎没有跑票的空间。

参院版法案不到24小时前才刚获通过，但数名众院共和党议员不愿照单全收。部分来自竞争激烈选区的温和派议员反对参院版法案大砍「医疗补助」（Medicaid），还有一些保守派议员以偏离财政目标为由反对通过法案。

强生和他的团队正努力说服这些议员，已经没有时间继续协商，他们也需要川普亲自出马。

共和党籍南卡罗来纳州联邦众议员诺曼（Ralph Norman）说：「总统的意思就是『我们气势正旺』，他要看到这样的结果。」