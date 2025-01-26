太多美国人阿富汗遭扣 卢比欧扬言悬赏猎杀塔利班领袖

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（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天扬言悬赏取阿富汗塔利班（Taliban）领袖的项上人头，他说，被扣留在阿富汗的美国人，可能比之前想像的还多。

数天前，塔利班政府和美国交换了囚犯；这是拜登任内最后几项行动之一。

卢比欧透过社群媒体发出严厉警告，口吻与他的老板川普总统惊人相似。

卢比欧在社群平台X写道：「刚刚听说塔利班扣留的美国人质比之前据报的还多。」

「如果这是真的，我们将得立刻祭出钜额赏金，猎杀他们的最高领导人，甚至可能比我们对宾拉登（Osama bin Laden）开出的赏金还高。」他指的是2011年被美军击毙的盖达（Al-Qaeda）组织领导人宾拉登。

塔利班根据与拜登政府达成的协议，释放被扣留在阿富汗的美国公民柯贝特（Ryan Corbett）。柯贝特先前一直与家人生活在阿富汗，2022年8月被塔利班扣留。

同时获释的还有美国人麦肯蒂（William McKenty），外界对他被拘留的原因所知不多。

作为交换，美国释放了在加州监狱服无期徒刑的阿富汗战士穆罕默德（Khan Mohammed）。穆罕默德因走私海洛因和鸦片进入美国而被定罪，他也被控试图以火箭弹杀害在阿富汗的美军。

2001年9月11日恐怖攻击后，美国悬赏2500万美元，徵求促成逮捕或击毙宾拉登的资讯。美国国会后来授权国务卿将赏金提高至5000万美元。