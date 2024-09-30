奥地利国会变天 极右翼政党受惠移民问题大胜

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（法新社维也纳29日电） 初步结果显示，极右翼的奥地利自由党今天在国会大选赢得历史性胜利，然而这个政党预料将难以找到筹组政府的合作伙伴。

数月来，对欧洲抱持怀疑态度、对俄罗斯友好的奥地利自由党（FPO）在民调中以微弱优势领先总理内哈默（Karl Nehammer）领导的保守派奥地利人民党（OVP）。

根据奥地利广播集团（ORF）委托民调机构Foresight针对近乎所有选票所做的预测，奥地利自由党在55岁党魁基克（Herbert Kickl）领导下赢得28.8%的选票，领先奥地利人民党的26.3%和中左翼社会民主党（SPO）的21.1%。

然而其他党派领导人并不欣赏他，倘若基克无法说服其他政党与其结盟，奥地利自由党组成联合政府的希望可能就此破灭，并为温和派政党联盟打开大门。

欧洲各地极右翼政党为基克的胜利喝采，极右势力已陆续在荷兰、法国和德国等欧洲国家取得进展。随着选民对移民、通货膨胀和防疫限制措施感到不满，极右势力受欢迎程度大幅上升，这可能引发欧盟内部在关键政策领域出现分歧的风险，例如协防乌克兰对抗俄罗斯。

法国极右翼政党领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，她乐见奥地利自由党拿下胜利。

奥地利卡林锡亚应用科学大学（Carinthia University of Applied Sciences）政治学教授斯坦纳－哈默勒（Kathrin Stainer-Haemmerle）表示，如果基克成功当上总理，奥地利在欧盟扮演的角色将「显着不同」。