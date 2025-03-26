奥斯卡纪录片巴勒斯坦导演遇袭遭捕 已获释

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（法新社耶路撒冷25日电） 执导奥斯卡最佳纪录片「你的国，我的家」的巴勒斯坦导演巴拉尔在约旦河西岸遭屯垦者攻击，并遭控「投掷石块」，昨天被以色列军队逮捕，以色列警方今天已将他释放。

在巴拉尔（Hamdan Ballal）获释后，曾与巴拉尔共同制作奥斯卡获奖纪录片「你的国，我的家」（No Other Land）的阿德拉（Basel Adra）在社群平台X上发布一张巴拉尔衣服上沾有血迹的照片。

巴拉尔在法新社电视（AFPTV）中说：「在我获得奥斯卡后，我没想到会遭遇这样的攻击。这是一场极为激烈的攻击，目的是要置我于死地。」

根据以色列军方的说法，以色列人和巴勒斯坦人昨天在约旦河西岸以南的苏斯亚村（Susya）爆发冲突，3名巴勒斯坦人因「投掷石块」而被捕。苏斯亚村在马萨费尔亚塔（Masafer Yatta）附近，且是「你的国，我的家」的拍摄地。

军方声明指出：「随后爆发了激烈的冲突，巴勒斯坦人和以色列人互相投掷石块。」

荣获今年奥斯卡最佳纪录片的「你的国，我的家」，讲述以色列军队和屯垦者在马萨费尔亚塔强迫巴勒斯坦人离开家园的故事。以军在1980年代将马萨费尔亚塔划为军事禁区。

警方发言人证实巴拉尔已被拘留，随后警方发声明表示，3人已被保释。

这份声明指出，他们因「涉嫌投掷石块、损坏财产和危害地区安全」而接受调查。