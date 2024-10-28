女性拚职涯无意留乡育儿 日本乡村面临人口萎缩危机

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（法新社茨城县日立市28日电） 日本人口老化严重程度在世界上仅次于摩纳哥。首相石破茂表示，低生育率是「安静的紧急状况」，他矢言采取更弹性工时措施，并振兴人口萎缩的乡村地区。

根据近期研究，日本有超过40%市区町村面临消失风险，原因在于人口老化及大批年轻人迁出乡村，特别是希望逃离性别歧视的女性。

现年25岁的山本莲（音译）拒绝接受离开乡村的女性应为人口外流问题负责的想法。她从事网站内容管理工作，目前住在山梨县。

山本找工作时发现，和东京相比，山梨县的企业文化非常「过时」，甚至有「要求女性退居幕后」，以支持男同事的现象。

她说，「日本仍是男女性别角色僵化的社会」，但在东京之类的都市地区，女性「面对的歧视较少，也可拥有更多选择」。 现年39岁的石川香是茨城县日立市市议员，育有2个孩子。她认为，若要做出改变，日本需要更多女性参政。

石川去年当选并成为当地第2年轻的市议员。茨城县的24名市议员「多为年长男性」，与日本国会众议院的组成类似。

她表示，「许多女性认为，生儿育女会带来负面影响，阻碍她们追求职涯」，同时她们的男性同事却不断晋升。

日生基础研究所（NLI Research Institute）的数据显示，去年，在日本47个都道府县的其中13个，20至29岁女性人口减少逾3%，同龄男性人口衰减的现象则仅发生在3个都道府县。

岩手大学性别研究教授海妻径子指出，「为抚养孩子提供支持的传统措施并不足以说服女性留在原生社区」，对年轻世代而言尤其如此。

她强调，企业必须致力实现真正的性别平等，包括提供平等的职场晋升机会。

上智大学经济学副教授中里透则认为，日本企业的「年资制度」鼓励员工在同一间公司工作直到退休，改变这项制度将「有助女性返回就业市场，且无须放弃自己整个职涯」。