委国推外交合作 代理总统：不考虑成为美国第51州

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（法新社海牙11日电） 针对美国总统川普（Donald Trump）曾暗示要让委内瑞拉成为美国第51州，委国代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，卡拉卡斯当局「从未」有这方面的考虑。

罗德里格斯在离开荷兰海牙（The Hague）国际法院（International Court of Justice）的听证会后，对媒体表示，成为美国第51州的提议「从未被考虑过」。

她表示：「若说委内瑞拉人民有什么共同特质，那就是我们珍惜自身的独立历史，也敬爱争取独立的英雄人物。」

美国今年1月3日夜袭委内瑞拉、逮捕时任领袖马杜洛（Nicolas Maduro）后，川普多次宣称已控制这个富含石油的国家。据报他今天在福斯新闻（Fox News）表示，他正「认真」考虑让委内瑞拉成为美国第51州。

3月期间，他也曾在自家「真实社群」（Truth Social）贴文写道：「委内瑞拉最近好事不断！不晓得这是什么魔法？建州，第51州，有人想吗？」

被问及委内瑞拉成为美国一州的可能性时，罗德里格斯坚称，她的政府正推动与美国的「外交合作议程」。

自接替马杜洛执政以来，罗德里格斯推动与华府外交关系解冻，并于今年3月恢复中断7年的美委外交关系，但也面临川普要求取得委国庞大化石燃料资源的巨大压力。

曾出任马杜洛副总统的罗德里格斯，也推动通过特赦法，促成数百名政治犯获释，尽管仍有约500人被羁押。

这位代理领袖此行赴海牙，是她自上任以来首次离开加勒比地区，出席国际法院针对委内瑞拉与盖亚那长达数世纪、涉及富油地区的领土争端听证会。