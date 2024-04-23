威尼斯游客人满为患 4/25起旺季尖峰一日游须买票

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（法新社罗马23日电） 义大利威尼斯（Venice）将于本周开始向特定日期的一日游旅客收取入城费，这个全球首见的措施目的在缓解这座城市人满为患的压力。

本月25日是义大利国定假日，自当天起，特定日期的一日游旅客必须购买5欧元（约新台币175元）门票，检查人员会在重要地点抽查。

威尼斯被联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列为世界遗产，为全球热门旅游景点之一。2022年在威尼斯历史城区过夜的旅客约有320万人次，然而当地居民仅约5万人。

入城票的设计是希望说服一日游旅客避免在人潮拥挤时段前来。初步规定今年将只有29个繁忙的日子须购票，大多是5月至7月的周末。

威尼斯市长先前承诺新制度将是「非常软性的管制」且「无需排队」，并否认市府将在街道上安装路障或十字转门。

管制人员将派驻城市主要入口及周围对旅客进行抽查，特别是圣露西亚（Santa Lucia）车站。未持票的旅客将于抵达时在当地营运商协助下购票。不过违规的人也可能面临50到300欧元不等的罚款。

「威尼斯入城票」仅针对上午8时30分到下午4时进入旧城的一日游旅客；入住旅馆的游客、14岁以下的未成年人及身障人士等族群免付这笔费用。

目前单日门票数量没有上限，可从网站https://cda.ve.it/en/ 下载QR code。