学者：金融市场反应成为阻挡川普唯一力量

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（法新社华盛顿30日电） 川普重返白宫后，为国际地缘政治及美国行政带来巨大改变，以往会限制美国总统行动的常规几乎拦不住他。但本月经验显示，唯一有个力量能牵制他挑战施政极限，就是金融市场。

川普（Donald Trump）2日宣布全球大规模对等关税措施后，华尔街股市在短短2天内市值蒸发约6兆美元（约新台币192兆元），标普500指数更创下2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最严重时期以来单日最大跌幅。 美国康乃尔大学（Cornell University）应用经济学教授凯尔（Steven Kyle）表示：「市场确实通常表现…有点像地震仪，会对最轻微的震动做出反应。」 而在川普公布关税的「解放日」造成市场暴跌后，过了1周他突然又对中国以外所有国家暂缓实施关税方案中最严苛部分。这样的大转弯刺激股市应声飙涨。

美国宾州州立大学（Pennsylvania State University）国际商务教授奎伊（Terrence Guay）指出，股市对于川普宣布关税政策的反应，「很可能是至今」能够缓和川普政策的「最具影响力力量」。

市场观察家上周又目睹川普在市场惊恐反应后立场逆转。川普先是与中国展开你来我往关税报复，令贸易战不断恶化；他还扬言撤换美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）。但不久后白宫就出面缓和对中国的态度，川普也安抚大众他不会开除鲍尔。

曾任职世界贸易组织（WTO）的美国哥伦比亚大学（Columbia University）法学院教授马弗罗伊迪斯（Petros Mavroidis）表示，市场「惩罚」了川普的政策，他和他的幕僚「一定意识到要打赢贸易战没那么容易」。 美国里契蒙大学（University of Richmond）财务学教授杜涅夫（Art Durnev）则指出，不只股市发出最响亮信号，「债券市场的力量更大，这是（川普改弦易辙的）首要驱动力」。

美国公债如同黄金和瑞郎，传统上被投资人视为金融市场或实体经济受困时期的避风港。例如在2008年全球金融危机时，美债成为安全保障。 然而，最近几周美国公债需求大受影响，因为川普的激烈政策推高了殖利率。川普坦言注意到债市的反应，还说投资人「有点太紧张了」。 奎伊同意债市对川普也有重大影响。他说，债市表现反映出「许多投资人已经将资金撤出美国」。