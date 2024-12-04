对中鹰派纳瓦洛获川普任命为高级贸易顾问 曾着「致命中国」批中共

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统当选人川普今天任命知名经济学家纳瓦洛（Peter Navarro）为高级贸易暨制造顾问。纳瓦洛曾在川普第一任期担任白宫贸易顾问，着有讲述中共危害的书籍「致命中国」。

川普（Donald Trump）在旗下社群平台Truth Social写道，他很高兴宣布，纳瓦洛将担任他的贸易暨制造高级顾问（Senior Counselor for Trade and Manufacturing）。

此外，川普还写道，在他第一任期时，很少人能比纳瓦洛更有效或坚决执行他的两项神圣规则，那就是「购买美国货，雇用美国人」（Buy American, Hire American）。

纳瓦洛着有「致命中国：中共赤龙对人类社会的危害」（Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action）一书。他在着作中指出，中国操控货币和滥用贸易政策，伤害美国。

他的着作「美、中开战的起点」（Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World）则详述中国强军发展对世界的影响。

纳瓦洛曾是加州大学尔湾分校（University of California,Irvine）经济与公共政策教授，与美国主流经济学者的看法不同。

他是出名的对中贸易强硬鹰派，曾在共和党全国代表大会期间批评中国不按世界贸易组织（WTO）的规则行事，他主张美国要对中国祭出高关税制裁。

在川普第一任期，纳瓦洛曾担任贸易顾问。他呼吁对中国贸易采强硬路线，还曾主张华府应停止提及「一个中国」政策。他也提议加强与台湾的关系，包括协助发展潜舰计画。

纳瓦洛曾访问台湾。他曾在受访时提到，台湾选出民主的新总统，不像是北京的傀儡，但接下来中国就切断与台湾的往来，包括旅游、出口等，中国霸凌台湾，让台湾人反感；除了台湾，中国还欺负菲律宾，就像个恶霸。