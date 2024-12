对中鹰派纳瓦洛获川普任命为高级贸易顾问 曾着「致命中国」批中共

(法新社华盛顿4日电) 美国总统当选人川普今天任命知名经济学家纳瓦洛(Peter Navarro)为高级贸易暨制造顾问。纳瓦洛曾在川普第一任期担任白宫贸易顾问,着有讲述中共危害的书籍「致命中国」。

川普(Donald Trump)在旗下社群平台Truth Social写道,他很高兴宣布,纳瓦洛将担任他的贸易暨制造高级顾问(Senior Counselor for Trade and Manufacturing)。

此外,川普还写道,在他第一任期时,很少人能比纳瓦洛更有效或坚决执行他的两项神圣规则,那就是「购买美国货,雇用美国人」(Buy American, Hire American)。

纳瓦洛着有「致命中国:中共赤龙对人类社会的危害」(Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action)一书。他在着作中指出,中国操控货币和滥用贸易政策,伤害美国。

他的着作「美、中开战的起点」(Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World)则详述中国强军发展对世界的影响。

纳瓦洛曾是加州大学尔湾分校(University of California,Irvine)经济与公共政策教授,与美国主流经济学者的看法不同。

他是出名的对中贸易强硬鹰派,曾在共和党全国代表大会期间批评中国不按世界贸易组织(WTO)的规则行事,他主张美国要对中国祭出高关税制裁。

在川普第一任期,纳瓦洛曾担任贸易顾问。他呼吁对中国贸易采强硬路线,还曾主张华府应停止提及「一个中国」政策。他也提议加强与台湾的关系,包括协助发展潜舰计画。

纳瓦洛曾访问台湾。他曾在受访时提到,台湾选出民主的新总统,不像是北京的傀儡,但接下来中国就切断与台湾的往来,包括旅游、出口等,中国霸凌台湾,让台湾人反感;除了台湾,中国还欺负菲律宾,就像个恶霸。