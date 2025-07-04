对等关税期限将至 法总统吁尽速达成欧美贸易协议

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（法新社法国苏尔宗河畔罗克福尔3日电） 在美国设定的对等关税暂缓期将届之际，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，希望欧洲联盟（EU）与美国「尽快」达成贸易协议，并朝「最低关税」方向努力。

马克宏说：「我认为正确的协议是能尽速达成的协议，关税要越低越好，且必须公平且稳固。」

他在造访南法着名洛克福蓝纹乳酪的发源地时说：「我们需要的不是欧美之间的关税壁垒，而是一个产品能够流通的开放市场。」当地的乳酪制造商预期将受到美国对等关税大幅调升的冲击。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）负责欧盟贸易政策，最迟须在9日与美方达成协议，否则美国总统川普（Donald Trump）将恢复他对欧盟的全面关税措施。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）稍早表示，欧盟「已准备好」跟美国达成协议。

欧盟主管贸易事务的执行委员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）目前正在华府，预定今天与美方官员会晤。

若双方未能达成协议，欧盟输美商品预期将被课徵翻倍至20%，甚至更高的关税，川普此前曾扬言要祭出高达50%的关税措施。（实习编译：吴秉励/核稿：徐睿承）