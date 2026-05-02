封锁荷莫兹海峡导致运费暴涨 联合国难民署人道援助受冲击

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（法新社日内瓦1日电） 联合国难民署今天表示，中东战争导致运费飙涨，连带影响区域其他地方及非洲的难民援助物资递送。其中从物资供应3大来源国印度、巴基斯坦与中国运来的费用已暴涨近18%，

法新社报导，联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）发言人沃尔夫（Carlotta Wolf）在日内瓦记者会上表示：「中东危机引发的涟漪效应远远超出区域范围，对全球人道供应链及援助物资的递送带来越来越多不利后果。」

联合国难民署已将海运货物改道经由约旦的红海港口阿卡巴（Aqaba）运输，再转用陆路通道运送，包括从杜拜出发的卡车路线。

沃尔夫表示，有些货运成本翻了1倍多，例如将救济物资从联合国难民署位于杜拜的全球储备物资库运往其在非洲苏丹及查德的工作站，2000公吨以上货物的运输成本已从危机前的92万7000美元暴增至187万美元。

中东战争始于美国与以色列2月28日联手空袭伊朗，引发德黑兰攻击波斯湾国家的基础建设作为报复，并封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），导致大量石油、天然气及肥料无法进入全球市场。美国其后也同样封锁伊朗港口。

联合国人权办公室发言人劳伦斯（Jeremy Laurence）表示，战争引发的连锁反应「对（人们的）生活与生计带来实质冲击。不幸的是，最脆弱族群总是首当其冲」。