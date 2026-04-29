尹锡悦妨害拘留案二审遭加重刑期 将再上诉

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（法新社首尔29日电） 韩国前总统尹锡悦涉嫌妨害拘留案二审今天宣判，上诉法院将原本的5年刑期增至7年，律师团已表示将上诉至最高法院，而这只是尹锡悦身陷的8起刑事诉讼之一。

法院今年1月进行一审时，认定尹锡悦（Yoon Suk Yeol）去年1月动用总统警卫处人员阻挠当局拘留自己。尹锡悦和检方均提出上诉。

尹锡悦主张，针对他的拘留令是基于非法调查；特别检察组则认为，尹锡悦犯行极其严重，应判处10年徒刑。

首尔高等法院法官今天宣布判处被告有期徒刑7年，称被告不仅试图阻挠检方及其他人依法执行拘留，还对总统警卫处的公职人员下达违法指令，意图把他们当成自己的私人保镳来运用，他们可是国家公仆。

尹锡悦今天身穿黑色西装、白衬衫出庭，聆听结果时表情冷静。

一审时，法院认定尹锡悦滥用职权，在举行国务会议讨论紧急戒严事宜时，仅召集部分国务委员。上诉法院维持这部分的有罪判决。

另外，针对尹锡悦下令把自己宣布戒严的辩护之词发给外国媒体，上诉法院则推翻一审无罪判决，改判有罪。

至于一审法院认定尹锡悦虽然准备了伪造的文件，但未实际使用这些文件，上诉法院支持这项结论。

尹锡悦律师团今天表示，将向最高法院提出上诉，并批评上诉法院犯了错，将僵硬的法律原则运用在可能被视为政治行为的事件上。

这起案件只是尹锡悦去年4月下台后面临的8起诉讼之一。他自去年7月起入狱。

● 尹锡悦已在服无期徒刑

尹锡悦2024年实施戒严未遂，被认定带头叛乱，罪行远比妨害拘留案严重。他已因此被判无期徒刑，目前正在服刑。

当年12月，尹锡悦突然透过电视向全国发表夜间讲话，宣布紧急戒严。他表示，因国内反对派控制国会，透过与北韩有关的反国家行为「瘫痪政府」，戒严是为了铲除亲北韩势力，守护自由宪政体制。

但戒严只持续大约6个小时。国会议员连夜赶赴国会议事堂，在紧急会议中驳回戒严。

尹锡悦的做法引发抗议及股市恐慌，亦让美国等盟邦措手不及，同时也唤醒韩国人民对数十年前军事政变的不安回忆。

在接下来几个月内，尹锡悦遭到弹劾、罢免，并因发动戒严所遭受的一系列指控受审。

尹锡悦也对叛乱罪提出上诉，称自己所做所为「完全是为了国家」。

另外，尹锡悦涉嫌于2024年10月下令以军用无人机入侵北韩，正面临另一场审判。

尹锡悦涉嫌为了替实施紧急戒严找理由，故意刺激北韩。特检组则认为，无人机在平壤附近地区坠落，导致韩军作战和战力等军事机密外泄，尹锡悦等人一般利敌罪名成立。

特检组在该案中求刑30年。尹锡悦的律师团否认指控，表示对于检方所称的这起行动，尹锡悦事前未下达命令，后续亦未批准。

● 夫妻皆诉讼缠身

尹锡悦的妻子、前第一夫人金建希（Kim Keon Hee）也因贪污罪名入狱。

今年1月，金建希因收贿被判20个月徒刑，但上诉法院昨天推翻她操纵股价部分的无罪判决，刑期加重至4年。

金建希的律师也告诉法新社，他们将就此判决向最高法院提出上诉。