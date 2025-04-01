尹锡悦弹劾案审理冗长 宪法法院4/4裁决

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（法新社首尔1日电） 韩国总统尹锡悦因宣布戒严遭国会弹劾，宪法法院将于4日做出备受瞩目的最终裁决。

宪法法院已进行数周的弹劾审理，以决定是否正式免去尹锡悦的总统职务。尹锡悦因短暂中止民选政府运作而遭国会弹劾，并自去年底起被停职。

宪法法院今天发布声明表示：「总统弹劾案的裁决将于2025年4月4日在宪法法院做出。」

依据法规，宪法法院最迟可在6月前做出裁决，但过去处理总统弹劾案件时通常仅需数周便有结果。本案审理时间较预期更长，引发外界诸多揣测，部分人士认为法官之间可能存在激烈分歧。

根据韩国宪法，宪法法院8名法官中至少须有6人赞成，才能正式罢免尹锡悦。

此外，他也是韩国首位在任内面临刑事审判的总统，目前正因宣布戒严而面临叛乱罪指控。

若宪法法院决定正式解除尹锡悦总统职务，韩国将在60天内举行大选，目前最大在野党共同民主党党魁李在明（Lee Jae-myung）被视为最具胜算的候选人。

上诉法院上周推翻对李在明违反选举法的判决，这可能为他竞选总统铺路。

然而如果这项判决在总统大选前遭到上诉恢复定罪，李在明将失去国会议员资格且5年内不得参选，包括下届总统选举。

首尔梨花女子大学（Ewha University）教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，对许多南韩人而言，这项对李在明的判决似乎是在「解读政治风向」。

李雷夫说：「这显示出司法机关正试图解除过去3年的法律战，让韩国的政治危机透过选举，而非法院来解决。」