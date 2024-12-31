尹锡悦3度抗传 法院批准逮捕令韩宪政史首例

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（法新社首尔31日电） 韩国调查当局表示，法院今天批准对总统尹锡悦的逮捕令。尹锡悦因本月3日实施戒严的决定遭弹劾且被停职。

首尔西部地方法院今天就尹锡悦签发逮捕令，是韩国宪政史上司法机关首次对现任总统采取强制措施。

高级公职人员犯罪调查处（Corruption Investigation Office for High-ranking Officials，简称公调处）证实首尔西区法院批准逮捕令。

联侦组发布声明指出，尹锡悦3度拒绝应讯后「在本部声请下，（法院）今天上午发出对总统尹锡悦的逮捕和搜索令状」。

联侦组并强调，尚未就日后的诉讼程序设定时间表。

尹锡悦本月3日晚间突袭宣布紧急戒严，虽仅维持约6小时即被国会推翻，仍引起轩然大波，使韩国陷入数十年来最严重的政治危机。尹锡悦14日遭国会通过弹劾案送交宪法法院，宪法法院需180天内裁定，若弹劾成功，需依法在60天内重新举办总统大选。

尹锡悦正面临刑事调查，罪名可能包括内乱，最重恐判处无期徒刑甚至死刑。

根据报导，尽管逮捕令已核准，但目前还不清楚调查人员和警方是否能够执行。首尔的总统警护处（Presidential Security Service）先前曾拒绝遵守3项搜索。警方今天稍早在尹锡悦位于首尔市中心的寓所外部署警力，可能是为防止情势陷入混乱。

尹锡悦的支持者和抗议者都聚集在他住处周围，韩国媒体播出双方爆发冲突的画面。

韩媒研判当局不太可能立即逮捕或搜索总统官邸，因为调查人员可能会寻求与总统警护处协调。

若依法律条文，任何阻碍执行逮捕令者都可能遭逮捕。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）