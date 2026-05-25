尼坦雅胡下令以色列军方 加强攻击黎巴嫩真主党

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列总理尼坦雅胡今天宣布，已经下令以国军方加强在黎巴嫩的攻势，以「彻底击垮」黎国政治和军事组织真主党，他也指控这个武装团体使用无人机袭击以军。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）于通讯软体Telegram发布一段影片声明指出：「我已下令进一步加速我方行动。」

他还表示：「他们确实动用无人机袭击我方，包括光纤无人机，但我方有团队正研究反制措施，我们会解决这个问题…我们将加强打击、增强火力，我们会彻底击垮他们。」

尼坦雅胡下令以色列军方加强攻击真主党（Hezbollah）之际，美国与伊朗正寻求敲定一项协议盼能结束中东地区战事，而且该协议可能涵盖黎巴嫩战线。

以色列和美国于2月底联手空袭伊朗，并击毙该国最高领袖哈米尼（Ali Khamenei），真主党为声援德黑兰当局而在3月2日向以国发射火箭，导致黎巴嫩卷入这场中东战事。

尽管以色列和黎巴嫩曾于4月中旬同意暂时停火，但之后以军与真主党几乎每天都在交火。

黎巴嫩当局声称，从3月初迄今，以色列军方的攻击造成黎国有超过3100人丧命。

另外，以色列与真主党爆发冲突迄今，已经有20多位以军官兵阵亡。