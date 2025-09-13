尼坦雅胡遭批阻碍人质释放 家属论坛吁停止拖延

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列「人质及失踪家庭论坛」今天表示，总理尼坦雅胡才是释放被俘人质的「最大障碍」。

「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）在声明中提到，以色列日前对卡达首都杜哈（Doha）的突袭行动「已清楚证明，阻碍人质回国及战争结束的唯一障碍就是总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）」。

声明还说：「每当协议有望达成时，尼坦雅胡总会从中作梗。」

尼坦雅胡今天稍早表示，若能消灭藏匿在卡达的哈玛斯领袖，即有望结束战争，并指控哈玛斯阻挠过去各项达成停火协议的努力。

他在社群平台X发文说：「居住在卡达的哈玛斯恐怖份子头目不关心加萨百姓，他们阻挠所有停火努力，意图无止尽延长这场战争。」

「解决掉他们，就是排除释放所有人质、结束战争的最大障碍。」

不过，「人质及失踪家庭论坛」则把上述说法，形容为尼坦雅胡另一个无法将人质带回家的「藉口」。

论坛强调：「该是停止各种拖延时间、只为保住权力的时候了。」

「这种拖延战术…威胁着在囚禁近两年后已濒临极限的人质性命，也让收回罹难者遗体的时间遥遥无期。」