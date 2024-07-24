立足瑞士 报道世界
登录

尼泊尔小飞机起飞时冲出跑道起火 酿18死仅机师生还

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社加德满都24日电） 根据尼泊尔警方和官员，一架搭载19人的尼泊尔苏里亚航空（Saurya Airlines）小飞机今天上午11时左右在尼泊尔首都加德满都机场起飞时冲出跑道起火，造成18人死亡，仅机师生还。警方和消防人员正在现场救援。

机场发言人泰克（Premnath Thakur）说：「机上共有19人，包括机组人员。」

警方表示，已在现场找到18具遗体，其中有1名外籍罹难者。目前尚无法确定这名外籍罹难者是哪国人。唯一生还的机师已送医救治。

这架小飞机原本预定飞往尼泊尔观光胜地波卡拉（Pokhara）。

尼泊尔民航官员表示这趟飞行任务是为了技术或维修目的，但并未进一步说明。

尼泊尔媒体Khabarhub报导，飞机失事后起火并「冒出大量浓烟」。电视画面显示，消防人员试图扑灭大火，浓浓黑烟直窜天际。

根据航班追踪应用程式Flightradar24，苏里亚航空旗下有2架庞巴迪CRJ200（Bombardier CRJ 200）喷射机负责尼泊尔国内航班，这2架飞机的机龄均在20年左右。

近年来，尼泊尔航空业蓬勃发展，在难以到达的地区之间载运货物和人员，也载送外国徒步旅行者和登山客。

但由于训练和维护不足，尼泊尔航空公司的安全性一直较差。

基于安全考量，欧洲联盟（EU）已禁止所有尼泊尔航空公司班机进入其领空。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
7
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
3
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
47 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团