尼泊尔小飞机起飞时冲出跑道起火 酿18死仅机师生还

afp_tickers

2 分钟

（法新社加德满都24日电） 根据尼泊尔警方和官员，一架搭载19人的尼泊尔苏里亚航空（Saurya Airlines）小飞机今天上午11时左右在尼泊尔首都加德满都机场起飞时冲出跑道起火，造成18人死亡，仅机师生还。警方和消防人员正在现场救援。

机场发言人泰克（Premnath Thakur）说：「机上共有19人，包括机组人员。」

警方表示，已在现场找到18具遗体，其中有1名外籍罹难者。目前尚无法确定这名外籍罹难者是哪国人。唯一生还的机师已送医救治。

这架小飞机原本预定飞往尼泊尔观光胜地波卡拉（Pokhara）。

尼泊尔民航官员表示这趟飞行任务是为了技术或维修目的，但并未进一步说明。

尼泊尔媒体Khabarhub报导，飞机失事后起火并「冒出大量浓烟」。电视画面显示，消防人员试图扑灭大火，浓浓黑烟直窜天际。

根据航班追踪应用程式Flightradar24，苏里亚航空旗下有2架庞巴迪CRJ200（Bombardier CRJ 200）喷射机负责尼泊尔国内航班，这2架飞机的机龄均在20年左右。

近年来，尼泊尔航空业蓬勃发展，在难以到达的地区之间载运货物和人员，也载送外国徒步旅行者和登山客。

但由于训练和维护不足，尼泊尔航空公司的安全性一直较差。

基于安全考量，欧洲联盟（EU）已禁止所有尼泊尔航空公司班机进入其领空。