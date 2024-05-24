三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝

瑞士的鸟类正在丧失栖息地。 KEYSTONE

就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天，自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告，称瑞士的生物多样性比国外更糟糕，逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Third of Swiss bird species are endangered 原版 更多阅览 Third of Swiss bird species are endangered

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如联邦环境局(FOEN)2022年的数据所示，这相当于3800个物种左右。瑞士共生活着大约5.6万个物种，而此次考查了其中近1.1万个物种。

国际鸟盟5月21日宣布，基于国际自然保护联盟(IUCN)对2023年数据的分析，瑞士濒危物种的比例超过其他很多国家。全球共有200万个物种有灭绝危险，这几乎相当于地球所有物种的五分之一。

造成瑞士生物多样性危机的原因在于缺乏保护、促进和维护具有生态价值的栖息地。据国际鸟盟称，瑞士在促进生物多样性保护方面潜力巨大。

“国际生物多样性日”从本周三2024 年“自然节”(Festival of Nature)开始。从5月22日至26日，全国各地将举办大约750场有关自然和生物多样性的活动。这是第八届“自然节”，节日主要议题是维护生物多样性和生态基础设施。