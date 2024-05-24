三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝

就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天，自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告，称瑞士的生物多样性比国外更糟糕，逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
如联邦环境局(FOEN)2022年的数据所示，这相当于3800个物种左右。瑞士共生活着大约5.6万个物种，而此次考查了其中近1.1万个物种。
国际鸟盟5月21日宣布，基于国际自然保护联盟(IUCN)对2023年数据的分析，瑞士濒危物种的比例超过其他很多国家。全球共有200万个物种有灭绝危险，这几乎相当于地球所有物种的五分之一。
造成瑞士生物多样性危机的原因在于缺乏保护、促进和维护具有生态价值的栖息地。据国际鸟盟称，瑞士在促进生物多样性保护方面潜力巨大。
“国际生物多样性日”从本周三2024 年“自然节”(Festival of Nature)开始。从5月22日至26日，全国各地将举办大约750场有关自然和生物多样性的活动。这是第八届“自然节”，节日主要议题是维护生物多样性和生态基础设施。
相关内容
瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
此内容发布于
瑞士联邦委员会上周三宣布，瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性倡议进行投票。
更多阅览 瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
相关内容
瑞士人口贩卖受害者超过200人
此内容发布于
去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。
更多阅览 瑞士人口贩卖受害者超过200人
相关内容
实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
此内容发布于
即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计，用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
更多阅览 实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
相关内容
瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
此内容发布于
瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞，可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上，这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
更多阅览 瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
相关内容
瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。
更多阅览 瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
相关内容
气候变化引花粉过敏症爆发
此内容发布于
气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
更多阅览 气候变化引花粉过敏症爆发
相关内容
迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
此内容发布于
5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
更多阅览 迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
相关内容
瑞士人对辅助生育持开放态度
此内容发布于
在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
更多阅览 瑞士人对辅助生育持开放态度
相关内容
瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
此内容发布于
上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
更多阅览 瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
相关内容
美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
此内容发布于
鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
更多阅览 美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
阅读更多
相关内容
瑞士重点保护区揭示生物多样性保护的挑战与机遇
此内容发布于
目前正在谈判过程中的一项全球条约旨在保护全球30%的陆地和海洋。瑞士本身距离实现这一目标还很遥远，但瑞士意大利语区一个独特的自然保护区显示了该如何实现这一目标。
更多阅览 瑞士重点保护区揭示生物多样性保护的挑战与机遇
相关内容
如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运
此内容发布于
瑞士鸟类观测站今年将迎来成立100周年纪念，这个观测站为所有鸟类爱好者编制了一份瑞士鸟类清单。这里是精选出的几种比较特殊的鸟，如果你在瑞士见到它们，是幸运的象征。
更多阅览 如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运
相关内容
“送子鸟”终于在瑞士子孙满堂
此内容发布于
瑞士人所说的“送子鸟”学名欧洲白鹳，它们尖嘴、长颈、细腿，白衣黑翅，动作优雅，颇似中国的“长寿仙禽”丹顶鹤。不过，白鹳没有红色的丹顶，却长着红嘴红足，少了一丝仙风道骨，多了一分活泼俏皮。你肯定见过它叼着布包裹高飞的样子，至少在卡通形象中它常常如此：它包裹里装的可不是便当，而是胖娃儿。
更多阅览 “送子鸟”终于在瑞士子孙满堂
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。