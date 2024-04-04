外国人在瑞士山间遇难者中比例有所增加

去年，夏季发生的事故多于冬季。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

瑞士阿尔卑斯登山俱乐部(Swiss Alpine Club, SAC)表示，去年在瑞士阿尔卑斯山地区因山难丧生的114人中，近三分之二来自其他国家，这一比例高于往年。

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该俱乐部在一份新闻稿中特别强调，该数据并不包括滑翔伞、速降、低空跳伞和山地自行车等极限运动的爱好者。114人的死亡人数比2022年(山区遇难109人)略有增加，但比2021年的131人有大幅减少。

相比女性死亡人数32人，男性为82人，占死亡人数的绝大多数。21岁-40岁年龄组也是遇难的主要年龄段。在导致死亡的事故中，徒步居首位，遇难者达51人。其次是登山(29人)，滑雪(11人)和野外滑雪(7人)。

阿尔卑斯登山俱乐部认为，后两项运动死亡人数之所以减少，是由于2022年和2023年冬季少雪，人们上山次数也相应减少。相反，夏季怡人的气候吸引了许多高山运动爱好者。该俱乐部也经历了有史以来最好的夏季。

2023年，外籍遇难者人数达到近年来的历史峰值。去年，共71名外国人在瑞士的山中丧生，占遇难人数的62%，而十年来外国人的平均死亡人数为45人，占比38%。到目前为止，德国和意大利人占比最多，分别为21%和17%。

此外，据登山俱乐部透露，2023年在瑞士阿尔卑斯山和汝拉山，需要救援的遇险人员约3500名，少于往年。

瑞士阿尔卑斯登山俱乐部的如上分析结合了瑞士空中救援组织Rega，瑞士高山救援组织(Swiss Alpine Rescue, SAS)，瓦莱州救援组织(Valais Cantonal Rescue Organization, OCVS)等多个活跃在山地救援领域的组织所提供的数据。