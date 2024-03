Aumenta número de estrangeiros mortos nas montanhas suíças

No ano passado, houve mais acidentes no verão do que no inverno. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Quase dois terços das 114 pessoas que morreram em acidentes nas montanhas dos Alpes suíços no ano passado eram estrangeiras - uma proporção maior do que nos anos anteriores, de acordo com o Clube Alpino Suíço (CAS).

Os fãs de esportes radicais como parapente, voo rápido, base jumping e mountain bike não aparecem nessas estatísticas, especifica o Clube Alpino Suíço (CAS) em um comunicado à imprensa. Esse número de 114 mortes representa um ligeiro aumento em relação a 2022 (109 mortes nas montanhas), mas uma clara diminuição em relação a 2021 (131).

Os homens estão amplamente super-representados com 82 mortes (em comparação com 32 para as mulheres), bem como a categoria de 21 a 40 anos. As caminhadas estão no topo dos acidentes que resultaram em morte (51 mortes), seguidas por montanhismo (29), esqui de fundo (11) e fora de pista (7).

O CAS explica a queda no número de mortes nesses dois últimos esportes pela menor frequência às montanhas durante o inverno de 2022-2023 devido à falta de neve. Por outro lado, o clima favorável da temporada de verão atraiu muitos fãs de esportes de montanha em altitude. O clube alpino também teve sua melhor temporada de verão da história.

O ano de 2023 registrou um pico no número de vítimas estrangeiras: 71 estrangeiros morreram nas montanhas suíças no ano passado (62% das mortes), enquanto a média de dez anos é de 45 (38%). Os alemães e os italianos são, de longe, as duas nacionalidades mais representadas, com 21% e 17%, respectivamente.

Além disso, em 2023, cerca de 3.500 pessoas em situações de perigo tiveram de ser resgatadas nos Alpes suíços e no Jura. Esse número é menor do que nos anos anteriores, indica o CAS.

Para sua análise, o clube reuniu dados de intervenção da Rega, da Swiss Alpine Rescue (SAS), da Organização de Resgate do Cantão do Valais (OCVS) e de outras organizações ativas no resgate em montanhas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

