瑞士政府严打外来植物

瑞士政府对包括桂樱在内的某些非本地植物施行禁令。自今年9月1日起，园艺中心将停止此类植物的售卖。
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3月1日，根据议会要求，政府通过了向第三方售卖某些植物的禁令。
该措施旨在防止入侵性非本地植物在大自然中传播，并造成破坏。
从9月1日起，桂樱、夏丁香和帝王树等特殊植物将被禁止出售、转赠或进口。瑞士园林中已存在的植物不受禁令影响。
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政府同时延长了所谓“处理禁令”。这意味着不得再使用一些外来入侵植物，即不得投放市场、种植或培育。这项禁令适用于天堂树、豚草和大猪草等。
从现在起，海关可能展开进口管制，各州也要负责禁令的具体执行。
瑞士政府表示，目前，在瑞士境内发现的1300余种外来动植物及菌类中，大约200种是入侵性物种。其中，近90种是植物，预计该数字还会继续上升。
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