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瑞士风景今夏熠熠生辉

瑞士风景已经很久没有像今年夏天这么美丽了。
瑞士风景已经很久没有像今年夏天这么美丽了。 Keystone-SDA

瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会(Swiss Foundation for Landscape Conservation)介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”

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Keystone-SDA

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这家基金会在7月26日的新闻稿中写道，经过多个干旱夏季导致的“托斯卡纳化”和“矿化”，瑞士的风景再度呈现出极具其特色的植被繁茂。

自从进入21世纪后，夏季的自然植被-即风景之美-很少如今年这般突出。即使最炎热的日子还未到来，人们却已经可以看到，瑞士的夏天很少像今年这样绿，花朵、树木都异常的绚丽繁茂。

然而今年还突出了一个持续的问题，景观保护基金会表示：“在没有树木与花草的城市和农村地区，情况依然没有改变。”而在树木和天然草地得以茂盛生长的地方，风景之美自是不言而喻。

该基金会提出了明确的行动号召：“让我们植树造林，尽可能地创造自然！”

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