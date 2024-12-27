看瑞士農民玩“高爾夫”：請先戴好頭盔

1998年的瑞士跨州嗡嗡球比賽。 Keystone-SDA

如果你對以300公里/小時的速度投擲塑膠球不感興趣，那麼你最好躲得遠點兒。但是，如果你想嘗試這項有400年歷史的、被稱為“農民高爾夫”的瑞士傳統運動，那一定不要忘了戴好頭盔！

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嗡嗡球(Hornuss意為“大黃蜂”。比賽時，當圓盤受到擊打而飛起時，就會發出類似於大黃蜂的“嗡嗡”聲，這項運動因此而得名。)是瑞士三大民族運動項目之一，其他兩個項目分別是摔角和投擲石塊。

「彷彿是動畫片。」「太精彩了！為什麼這不是奧運項目？」、「比冰壺更刺激！」幾年前，瑞士資訊swisisnfo.ch製作的嗡嗡球比賽影片曾讓很多人驚艷。

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雖然人們經常將嗡嗡球與高爾夫球相提並論，但兩者唯一真正的相似之處在於：球手要盡可能遠地將一個靜止物體擊走。正如《瑞士歷史詞典》(Dictionnaire historique de la Suisse)所解釋的那樣，17世紀初，在瑞士中部-尤其是埃門塔爾(Emmental)及其周邊地區-流行著各種版本的擊打物體遊戲。遊戲對手必須用一種槳狀拍子來阻止這些極速行進的物體(通常是骨頭或樹根)-為了達到這個目的，可以持拍，也可以將拍子拋向空中。

書中也記述到：「嗡嗡球沿襲了古代戰爭遊戲強調擊打身體或頭部的特點，而槳形牌子的作用類似於盾牌。」

1936年，瑞士嗡嗡球聯賽的球迷們近距離觀摩比賽。其實，最好別站這麼近… Keystone-SDA

乡村运动

最初，嗡嗡球主要是年轻农民的游戏。夏末秋初，他们聚集在一起，在割过草的田里与其他村庄的农民比赛。这些聚会无疑是小伙子们互相比试的机会，又是也用来解决村与村之间的矛盾。“尽管有人试图调解，但比赛以斗殴收场的情况似乎并不少见。”瑞士旅游局这样介绍。

如今，农业纠纷已可以通过其他方式解决，但在德语区各州，尤其是伯尔尼州，嗡嗡球依然是很流行的体育项目(由于需要大片田地，这项运动仅存在于农村地区）。

凡是頂尖運動員都知道大量飲水的重要性。這裡是1952年的全國嗡嗡球聯賽的場景。 Keystone-SDA

什么是嗡嗡球？简而言之，就是两支由16到20名队员组成的球队轮流进行击球和防守。击球时，队员必须使用一根三米长、带有木制末端的硬鞭，将放置在高架斜坡上的塑料圆饼尽可能远地击至指定区域内。塑料球在空中呼啸而过，“嗡嗡”的声音仿佛黄蜂掠过。

Stefan Studer是2024年瑞士嗡嗡球比賽的「年度球手」。 Keystone / Peter Klaunzer

小圆盘的飞行距离超越100米(最短行距)越多，击球方得分就越多-有时球能飞至300米开外。不过，得分的前提是球在落地前未曾被对方拦截。防守队则要锁定圆盘并试图用木板进行阻挡。如果防守方没有在圆盘触地之前将其拦截，该队会被罚分。最后，罚分最少(换句话说，成功拦截次数最多)的队伍将获得胜利。这一比赛规则决定了，嗡嗡球重视的是团队的防守，而非个人技能。这也正体现了瑞士人低调的特点。

不无危险

成立于1902年的嗡嗡球协会表示：“团队精神、互助和勇气是安全阻拦圆盘的先决条件”。成功的防守 “需要前场的防守队员对低空飞行的物体做出快速反应，而后场的队员则需要目光敏锐，能够对轨迹做精准判断。并具有冲刺能力”。

眼睛緊緊盯著飛來的「大黃蜂」 Keystone-SDA

扁球重78克(高尔夫球重46克)，直径6厘米，飞行时速可高达300公里，有造成严重伤害的风险。2016年，伯尔尼小岛医院(Inselspital)的一项研究显示，嗡嗡球致伤的情况非常罕见。该院急诊科，每年大约会收治两例此类病例。事故一旦发生，情况就很严重：通常是下巴、颧骨、鼻子或脸部其他部位的骨折。严重的撕裂伤和眼睛损伤也是嗡嗡球运动的典型风险。

研究指出，事故发生时，受伤球员均未佩戴头盔。小岛医院表示，强制性的头部和脸部保护措施对防止此类伤害大有裨益。虽然所有年轻球员必须佩戴头盔，而部分年长球员也选择佩戴，但悲剧还是时有发生：去年，一名68岁的裁判员被圆盘击中，因伤势过重而死亡。

嗡嗡球球員不拘年齡和性別。 Keystone-SDA

男女老少齐上阵

与瑞士其他的民族运动(摔跤或扔石块)不同，玩儿嗡嗡球不必强壮如牛。嗡嗡球协会表示：”力量、体型、敏捷性和强化训练是长距离投掷的重要因素。”在这一点上，嗡嗡球与长杆高尔夫比赛有相似之处，在长杆高尔夫项目的顶尖选手也很少是大块头。

如果想尝试，要怎么入门呢？“任何有兴趣的人都可以到最近的嗡嗡球球场一试身手。初学者的培训课程一般都是免费的，”联邦嗡嗡球协会告知瑞士资讯swissinfo.ch。

目前，瑞士全国(主要在伯尔尼州)共有156个家嗡嗡球俱乐部，共有约6000名注册会员，其中十分之一为女性。该运动协会解释说：“无论男女老幼，大家都为同一支球队中效力。”只有在顶级联赛中才有仅限于男性的赛事。

一位球迷展示他的嗡嗡球紋身。 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士嗡嗡球联赛每三年举办一次。下一届将于2027年8月在埃门塔尔举行。想参加的话，你还有足够的时间来锻炼身体。

上届嗡嗡球联赛的精彩瞬间 (2024)：

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相关内容 讨论 提问者： 策诺·佐卡泰利 瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？ 知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？ 参与讨论 12 赞 查看讨论

(編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

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