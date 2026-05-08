川习会在即 北京希望川普带来哪些伴手礼？

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（法新社北京8日电） 美国总统川普计划5月14日至15日访问中国，预期将与中国国家主席习近平举行峰会。川普这次的访问行程之前因为伊朗战争而延后。以下是法新社整理预定下周登场的川习会观察重点。

● 中国想要什么？

分析家指出，除外交礼节外，北京将在闭门会议中寻求小规模且具体的成果；但鉴于川普捉摸不定的性格，中方将保持「现实且务实」的态度。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）学者何子恩（Benjamin Ho）指出，中国希望双方关系能广泛重启，但也明白这不太可能发生。

美中之前陷入激烈的贸易战，美国对许多中国商品课徵的关税一度高达惊人的145%。双方以牙还牙的报复性行动在川普与习近平去年10月达成1年休兵协议后降温。专家指出，这次川习会，北京的基本目标将是延长休兵协议。

经济学人资讯社（EIU）分析师苏月（Yue Su）表示：「中国需要的是川普履行接触承诺，并在最高层级讨论中至少达成几项具体成果。」

她认为，北京若能获得如「针对性」降低关税等结果便会感到满足，因为这将让中方有理由适度调降本身的关税或放宽出口限制。

● 伊朗战争影响为何？

专家认为，川习会将难以避开伊朗议题，但「这并非中国想要深入的领域」。

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute，ASPI）学者李其（Lizzi Lee）指出：「美国在峰会前已开始向中国施压，锁定北京与德黑兰的经济关系。」

川普上个月曾警告，若中国向伊朗提供军事援助，美国将对中国商品徵收50%的关税。

北京是德黑兰的亲密伙伴，曾称美以两国对伊朗的袭击为非法，但同时也批评伊朗对海湾国家的攻击，并呼吁重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

然而，苏月认为中国不会接受美国施压，要求其对伊朗或俄罗斯采取行动，北京对这两个国家虽有影响力，但并非「决定性的控制」。

中方也将致力防止「节外生枝」，避免因为与伊朗的贸易往来而被美国课徵新关税。

● 中国谈判筹码有哪些？

中国的关键筹码之一是稀土，稀土对于从智慧型手机到电动车等产品的制造都至关重要。中国在稀土产业的主导地位，是数十年来努力的结果。

苏月指出，若要施压华府做出实质让步，稀土仍是北京最强大的工具。

北京策纬谘询公司（Trivium China）地缘政治分析师马瑟尔（Joe Mazur）指出，川普已表现出他「非常在意」稀土。

马瑟尔认为，北京将在川普来访前准备好一些「快速见效」的成果，可能包括扩大采购美国农产品或波音飞机。他表示，北京可能希望这能让川普及其团队在讨论更复杂、棘手的议题时，处于正面的心态。

● 北京如何准备？

李其分析，中国已透过贸易多元化转向东南亚及「全球南方」，并加强区域联系，来避免川普带来的动荡。

此外，北京也强化了法律与监管工具，例如近期阻挠科技巨头Meta收购人工智慧（AI）公司Manus，显示中方拥有更广泛的应对方案。

不过马瑟尔指出，许多措施包括能源进口多元化、推动电动化及技术自主，在川普的第2任期前就已展开。

他强调：「即使这次川习会进展极其顺利，也不会改变中国的发展方向。无论发生什么，北京都会持续推动中国经济『去美国化』。」

● 中国审慎自信？

李其指出，北京将以「审慎自信」的姿态进入谈判。中方认为现在更能承受压力，且相较于面临期中选举压力的川普，北京更擅长「打持久战」。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）也可望访问北京。马瑟尔告诉法新社，倘若美俄元首接连访中，将传达出一个讯息：「即使（习近平）与川普峰会进行顺利，不一定意味着中国对俄罗斯的支持会有所改变。」