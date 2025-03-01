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川普与泽伦斯基爆发冲突 乌克兰政府高层震怒

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（法新社基辅28日电） 美国总统川普和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宫椭圆形办公室发生前所未有的激烈口角后，乌克兰政府高层感到既震惊又愤怒。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）表示，他力挺泽伦斯基提出要美国给予安全保障以支持任何和平协议的诉求。他在社群媒体X上示警，称「没有保障的停火将导致俄罗斯占领」欧洲。

乌克兰副总理费多罗夫（Mykhailo Fedorov）肯定泽伦斯基的「勇气」，称他「勇敢捍卫我们人民的荣誉，他们为了自由付出鲜血」。

乌克兰外交部长西比哈（Andrii Sybiha）说，泽伦斯基「有为对的事情挺身而出的勇气与力量」。

乌克兰总统府消息人士指控美国领导阶层「公然与俄罗斯同流合污」。

这名消息人士表示：「我们非常尊重美国，也敬爱美国人民。然而遗憾的是，我们的朋友，也就是美国人民错信川普。」此人还说，乌克兰会致力与「欧洲国家建立新联盟」。

乌克兰政府顾问齐布斯卡（Lyubov Tsybulska）在脸书（Facebook）上写道：「这是我们最糟糕的梦魇，无法想像一个美国总统会这样说话。感觉就像遭到伏击，一场精心安排的羞辱。」她说，俄罗斯将「回味这场会谈很久」。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）表示，他的部队与泽伦斯基站在一起。

鲜少发表政治声明的瑟尔斯基在社群媒体上表示：「武装部队与乌克兰、人民和最高统帅同在。我们团结就是力量。」

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