川普亚洲行凸显贸易挑战

（法新社东京24日电） 美国总统川普即将启程前往亚洲，访问马来西亚、日本及韩国，川普此行对区域内各国具有重大经济意义，鉴于其与华府的关税协议仍悬而未决，且美中贸易争端仍持续升温。

川普（Donald Trump）本月26日至27日将出席在马来西亚举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会，接着访问日本，再于29日赴韩国参与亚太经济合作会议（APEC）峰会，并可能在韩国与中国国家主席习近平会面。

以下为法新所汇整的各国关键议题。

●中国：「川习会」将讨论稀土？

川普跟习近平可能在韩国举行会谈前，中国国务院副总理何立峰将先赴马来西亚与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）进行贸易谈判。

美中贸易紧张局势近日升温后，川普22日表示，他希望与习近平「就一切事务达成协议」。

北京先前宣布将加强管制稀土元素出口，作为回应，川普扬言对中国加徵高额关税。

●日本：高市早苗面临挑战

日本新任首相高市早苗将在东京接待川普。

美国今年7月同意降低对日关税，但要求日方对美投资5500亿美元作为交换条件。然而，东京仅承诺其中1%至2%为直接投资，其余则以贷款跟担保形式提供，川普与高市早苗会晤时可能谈及这项分歧。

另项关键议题是华府可能要求东京停止自俄罗斯进口液化天然气，俄国是日本的液化天然气第3大供应国。

●韩国：迈向达成协议

首尔努力与华府达成贸易协议之际，贝森特上周谈到，双方接近完成协议。

韩国总统政策顾问金永范（Kim Yong-beom，音译）则指出，两国已获重大进展，但协议细节尚待商榷。

川普7月宣布，同意将韩国销美产品的关税降至15%，交换条件是首尔承诺对美投资3500亿美元。不过，投资相关条款仍在激辩中，且汽车关税仍存。

●马来西亚：协议进展顺利

外界预期，马来西亚将在川普访问吉隆坡期间与华府敲定贸易协议。根据大马首相安华（Anwar Ibrahim），谈判进度已达成99.9%。

安华表示，两国政府也将签署加强贸易跟投资的「初步协议」，且「半导体、人工智慧（AI）、数位与能源全包含在内」。

●印尼：等待协商再启

雅加达和华府已于7月达成初步的关税协议，印尼经济统筹部长艾朗嘉（Airlangga Hartarto）先前曾说，最晚将于12月敲定对等关税协议细节。

不过艾朗嘉20日提到，由于美国联邦政府目前陷入停摆状态，相关谈判目前「暂停」。

●越南：家具出口面临压力

越南7月与美国达成关税降至20%的协议，但仍面临特定产业关税的冲击。

华府10月中旬对进口家具施加25%关税，而家具高占越南对美出口10%。河内当局谈到，希望以公平、平等和互惠为基础，推动贸易协议的谈判进程。

印度：期盼和解

印度总理莫迪（Narendra Modi）预计透过视讯参与东协峰会，新德里目前尚未与川普政府达成正式贸易协议。

华府8月将对印度商品关税增至50%时，美印关系出现恶化，但川普跟莫迪后来均软化措辞，两国似乎有望和解。