川普删减经费施压 哥伦比亚大学动荡中结束学期

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（法新社纽约11日电） 由于美国白宫指控哥伦比亚大学与其他常春藤盟校（Ivy League）是「觉醒意识」与反犹太、反美情绪的温床，并大幅削减联邦补助，学期即将结束之际，哥大校园弥漫危机气氛。

法新社报导，29岁哥伦比亚大学（Columbia University）国际学生比利亚娜（Biliana）正在准备期末考，但她非常担心自己可能被移民警察逮捕。

比利亚娜说：「这种情况真的太可怕了…你什么都不能说，也无法（在社群媒体上）分享任何事。基本上，我们只是想正常上课」。她因恐惧而要求法新社不要写出她的真实姓名，甚至也不能透露她来自哪个拉丁美洲国家。

上周，哥大再度爆发挺巴勒斯坦抗议活动，80名示威学生遭警方逮捕。

比利亚娜说，她会尽量远离这类示威，因为她担心自己若出现在现场照片，就可能被错误地与活动联系起来。

美国国务卿卢比欧（Marc Rubio）表示，官员正重审「破坏分子」的签证，因为美国不欢迎力挺巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的「暴徒」。 目前全美有数以百计国际学生面临签证吊销的威胁，还有一些学生因参与挺巴示威到违反交通规则等各种因素成为攻击目标，不少学生遭到逮捕。

最近刚当选的哥大学生会会长沃尔夫（Oscar Wolfe）表示：「无论国际学生是否有参与示威，他们的焦虑程度一定会明显上升。」

沃尔夫指出：「这不仅是对哥大的攻击，也是对公民社会攻击的开端。」

哥大本月6日表示，由于总统川普削减4亿美元（约新台币121亿元）补助款，校方将裁减约180名研究人员。

目前该校正与当局谈判，但哥大代理校长希普曼（Claire Shipman）表示，近180名完全或部分受联邦拨款工作的同事将失去工作。

专门研究国家机密的哥大历史学教授康纳利（Matthew Connelly）告诉法新社，他接获通知，称美国国家人文科学奖助会（National Endowment for the Humanities，NEH）取消了2项补助金，「但未说明真正的理由」。

康纳利强调自己不会放弃，「大学成为被针对的目标，因为我们所做所为都与川普政府目标背道而驰。如果我们停止教学…或停止研究，那就是把胜利拱手让给他们。」