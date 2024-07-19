川普力拚重返白宫 家族大动员

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（法新社密尔瓦基18日电） 美国前总统川普为了重返白宫，不惜倾家族之力。在密尔瓦基举行的共和党全国代表大会（RNC）上，川普几乎每次公开露面，身边都陪伴着儿子小唐纳．川普与艾瑞克。

在川普于2017年到2021年执政时，小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与艾瑞克（Eric Trump）协助他做出重要决定，如今他们努力确保共和党高层由忠诚的盟友组成。

最近，两人协助川普选择俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance）为搭档竞选的副手，为川普的核心圈子增添新成员。

艾瑟克斯大学（Essex University）政治学者林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）告诉法新社：「他不能在子女或媳妇中择一，这当然行不通…范斯和小唐纳关系很好。所以他选了一个或许能让他想起儿子或与儿子关系很好的人。」

但今年选战明显少了一个人：川普的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）。在川普的造势活动和多次出庭期间，几乎都不见她的人影，不过在全代会第4天梅兰妮亚终于现身，陪同川普正式签署文件、接受提名，成为共和党总统候选人。

● 梅兰妮亚人呢？

梅兰妮亚近月大多未在川普的政治活动中现身，这与川普上次竞选时大相迳庭。不过，川普本月13日在造势大会上遭枪击未遂后，梅兰妮亚发表语气强烈的声明，指责枪手是「怪物」。

川普先前被控伪造商务纪录以掩盖支付封口费给成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），换取她不披露过去与川普的性事，川普今年稍早已被定罪。在这过程中，梅兰妮亚惜字如金，也未陪伴川普出庭。

林德斯塔特说，「她完全是个谜」，她没有扮演身为前第一夫人的「典型角色」。

林德斯塔特认为：「虽然她似乎在很多议题上与川普抱持类似观点，不是全部，但很多，不过她的世界观非常保守，好像不太在乎大家的想法，只做自己的事。」

● 17岁孙女上阵

在川普近期被定罪和身陷其他官司后，家人的存在有助于让他的形象变得柔和一点。

川普17岁的长孙女凯伊（Kai Trump）昨晚在共和党全国代表大会上形容川普「非常慈祥、充满关爱」。她说：「他只是一个普通的爷爷，在爸妈没看到的时候给我们糖果和汽水。」

● 任人唯亲？

就像母鸡带小鸡，小唐纳、艾瑞克和川普的女儿伊凡卡（Ivanka Trump），以及他们的家人朋友，都跟着川普取得了成功。

林德斯塔特举出两个例子：艾瑞克的妻子赖拉（Lara Trump）最近获任命为共和党全国委员会共同主席；伊凡卡的丈夫库许纳（Jared Kushner）被川普任命为顾问，并受托处理中东和平问题。

林德斯塔特说：「那些不具专业、未受培训、缺乏伦理训练，可能甚至未经适当安全调查的人，突然坐上最有权势的位子…我们可以看到，当这种情况发生在非民主国家和独裁国家时，结果通常很糟糕。」

雪城大学（Syracuse University）地缘政治与专制主义研究学者科克（Natalie Koch）认为，川普任人唯亲不是什么新鲜事，「『川普集团』（The Trump Organization）是家族企业，他第一次执政时，就可以看到他把这种（特色）带入政治圈和白宫」。