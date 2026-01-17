川普加萨战后治理机构渐成形 以色列对人选安排有异议

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷17日电） 在美国总统川普主导下，负责监督加萨走廊战后治理的「和平理事会」及相关机构逐渐成形，然而以色列今天表示，反对隶属该理事会的加萨执行委员会的人选安排。

根据美国白宫昨天的宣布内容，尤其值得注意的是加萨执行委员会（Gaza Executive Board）成员包括土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）与一位卡达官员。

随着埃及、土耳其、阿根廷与加拿大领导人受邀加入，和平理事会（Board of Peace）开始逐渐成形，川普（Donald Trump）已宣布他本人将担任主席。

和平理事会成员也包括美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）、前英国首相布莱尔（Tony Blair）、川普女婿库许纳（Jared Kushner）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，他们多数也是加萨执行委员会的成员。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天指出：「隶属和平理事会的加萨执行委员会，其成员组成的相关宣布并未与以色列协调，且有违以方政策。」

尼坦雅胡办公室并表示：「总理已指示外交部长就此事联络美国国务卿。」