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川普反对临时支出法案 政府局部停摆可能性增

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统当选人川普今天敦促共和党议员阻挠一项让政府在12月20日之后持续运作的临时支出法案过关，提高了政府局部停摆的可能性。

20日晚间是确保联邦机构获得资金运作的最后期限，国会两党领袖同意通过「持续决议案」（continuing resolution），让政府运作资金延长至明年3月中旬，避免让公务员在耶诞节期间无薪休假。

但川普和包括科技业亿万富翁马斯克（Elon Musk）在内的几位知名盟友，对提案中导致成本飙升的额外支出表示反对，几乎使得这项提案无法在政府部门开始停摆之前送交拜登总统。

川普与副总统当选人范斯（J.D. Vance）在联合声明中表示，这项法案对民主党的让步是「背叛国家」，并呼吁共和党人「要聪明并且强硬」。

他说：「如果民主党人威胁要让政府停摆，除非我们满足他们所有的要求，那就拆穿他们的谎言吧！」

川普对共和党拥有极大影响力，目前共和党掌控联邦众议院，1月20日川普重返白宫后，共和党也将控制联邦参议院。他的介入几乎可以确定，这份1547页的法案将永远无法送上众议院表决。

此案包括白宫要求的超过1000亿美元灾难援助、300亿美元农民援助、对中国投资的限制，以及2009年以来首次为国会议员加薪。

但此案附加条款引发共和党内部反弹，这意味着领导层将不得不依赖民主党的票数。这一策略曾使前众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）遭同党人士罢黜。

众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）说：「众议院共和党人被命令关闭政府，并伤害他们声称支持的美国工人阶级。你们破坏了跨党派协议，后果就得由你们自己承担。」

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