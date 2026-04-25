川普司法部新增枪决 联邦死刑执行再添选项

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（法新社华盛顿24日电） 美国司法部今天表示将扩大联邦执行死刑的方式，不再仅限于注射药物，将在某些情况下允许使用枪决和电椅。

代理司法部长布兰希（Todd Blanche）说：「前届政府拒绝对像恐怖分子、杀害儿少及杀警凶手等最危险的罪犯寻求并执行极刑，未履行保护美国人民的责任。」

布兰希在声明中说，在美国总统川普领导下「司法部将再次履行执法，并站在受害者一方」。

共和党的川普在第一任尾声的2020年，终止长达17年联邦暂停死刑执行。当时在他执政最后6个月内，共有13名死囚被以注射方式处决。

而在2025年1月离开白宫前，反对死刑的民主党籍总统拜登为40名联邦死囚中的37人减刑；川普在回锅首日就呼吁扩大死刑适用范围，用于对付「最邪恶的罪行」。

死刑在美国通常由州政府执行，但联邦政府在特定情况下也保有执行死刑的权力。

目前美国有5个州允许枪决方式执行死刑，但近年来只有南卡罗来纳州使用过。

有9个州允许使用电椅，但这种方式自2020年以来就未再使用；有2个州最近以氮气窒息的方式处决死囚，这种方法是将氮气注入面罩，让受刑人窒息而死。

联合国专家谴责以氮气作为死刑方式，认为这是残酷且不人道的做法。

美国50州中已有23州废死，另有加州、俄勒冈州、宾州这3州目前暂停执行死刑。

拜登卸任前未给减刑的3名死囚，分别是2013年波士顿马拉松爆炸案一名幸存凶手、2018年杀害11名犹太教信徒的枪手，以及在2015年在教堂杀害9名非裔信徒的白人至上主义者。