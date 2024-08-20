川普吁封口费案量刑宣判延至大选后 检方：法官决定

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（法新社纽约19日电） 针对美国前总统川普（Donald Trump）提出延后封口费案量刑宣判的请求，纽约检察官表示他们不反对，一切由主审法官决定。

根据今天公布的一封致法官莫城（Juan Merchan）的信件，曼哈顿地区检察官办公室在信中表示，将「遵从」法院决定的判刑日期。

美国纽约陪审团5月30日认定，现年78岁的川普因掩盖2016年美国总统大选前夕支付艳星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）封口费一事而面临的伪造商业纪录等34项重罪全部有罪。丹尼尔斯称曾与川普发生性关系。法官莫城预定9月18日对川普做出判刑。

川普的委任律师上周请求法官莫城将这位共和党总统候选人的判刑日期延至11月5日后，当天是川普与民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的决战之日。

川普的委任律师之一布兰希（Todd Blanche）声称，判刑日期定在9月18日不足以让川普有足够的时间针对个人另一项请求的裁决提出上诉。在联邦最高法院针对总统豁免权做出裁决后，川普要求推翻他的定罪。法官莫城决定在9月16日，对撤销定罪请求做出裁决。

根据致法官莫城的信件，检察官在信中表示，他们「遵从法庭在陪审团认定有罪后的程序上适当时程安排」，而该时程安排有时间处理豁免请求，「同时也『没有不适当延迟』宣布判刑」。

检察官表示：「检方准备好在法院决定的未来任何日期出庭。」