川普回归阴影笼罩APEC峰会 拜登习近平皆示警

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（法新社利马15日电） 美国总统拜登和中国国家主席习近平今天在秘鲁首都利马（Lima）参加亚太经济合作会议（APEC）期间发表演说时，警告未来恐进入动荡时期。今年的APEC峰会受到美国前总统川普即将重返白宫执政的阴影笼罩。

川普明年1月上任后，全球可能面临新一波贸易战，拜登和习近平今天分别警告局势恐将波涛汹涌。拜登明天将和习近平举行任内最后一次官方面对面会谈。

据中国官媒新华社报导，习近平今天在APEC企业领袖高峰会（APEC CEO Summit）的书面演讲中提到「世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧」。

拜登则在会晤日本和南韩的领导人时表示，世界已「达重大政治变革的时刻」。拜登说，美日韩三边伙伴关系「经久不衰。这是我的希望和期望」。

据韩联社报导，拜登和习近平今天分别会晤南韩总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol），尹锡悦要求为了「区域稳定与和平」携手合作。

拜登则警告北韩与俄罗斯「的合作危险且破坏稳定」。近来外界对拥有核武的北韩派兵到乌克兰作战的忧虑升高。 川普的「美国优先」（America First）主张是基于贸易保护主义政策、增加国内化石燃料开采及避开外国冲突。这会危及拜登在俄乌战争、中东战事、气候变迁和贸易等各项议题上建立的联盟。

经济学家认为，川普的惩罚性关税威胁不仅会损害中国经济，还会损害美国及其贸易伙伴的经济，也恐将威胁地缘政治稳定。