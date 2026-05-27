川普在白宫南草坪盖巨型铁笼格斗场庆生

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普6月14日将在白宫举行终极综合格斗赛，庆祝建国250周年。这场活动引发各界强烈质疑，原因不仅在于高昂的费用，更在于举办地点选在具历史意义的白宫南草坪。

现场吊车正将巨大的金属支架吊起至白宫南草坪（South Lawn）安装定位，为6月14日川普80岁生日当天举办的终极格斗冠军赛（Ultimate Fighting Championship, UFC）赛事搭设场地。

川普本月稍早在白宫椭圆形办公室的活动中表示：「我们将举办一场盛大的格斗赛。这种事以前从未发生，以后也不会再有。」

川普还展示一张俗称「八角笼」（Octagon）的照片，这是一个由铁丝网围成的八角形擂台，周围设有观众席，背景则是白宫建筑。他说，届时南草坪将容纳4500名观众，白宫外围广场上也将设置大型萤幕，最多可供10万人免费观看实况转播。

川普是UFC的铁粉，曾亲临现场观看多场比赛，这也让他深受UFC主要粉丝群的喜爱。这些年轻男性粉丝正是2024年美国总统大选中的关键选民。

场赛事被命名为「UFC自由250（UFC Freedom 250）」，呼应今年夏天美国建国250周年庆祝活动，而比赛当天适逢美国「国旗日」（Flag Day），也是川普的80岁生日。

然而，这场活动引发各界强烈质质疑，原因不仅在于高昂的费用，更在于举办地点选在具有历史意义的白宫草坪上。

UFC母公司今年2月曾表示，举办这场格斗赛需斥资至少6000万美元（约新台币18亿9600万元），希望透过企业赞助及其他管道回收约一半成本。

白宫方面表示，UFC将支付所有费用。一名白宫官员透露：「没有动用纳税人任何一毛钱。」

然而，这场奢华盛事举办的时机点，却适逢美国深陷美伊战争之中，这场战争已导致油价飙升，美国民众的生活成本大幅攀升。