川普大整顿 下一目标锁定教育部

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普大力整顿联邦政府，最新目标是教育部。保守派人士认为美国教育早该由地方掌控；反对者则担心，关闭教育部将不利于身心障碍和低收入户学生。

川普任命科技大亨马斯克（Elon Musk）执掌政府效率部（DOGE），负责删减政府人力与花费。川普认为教育部无用又浪费，且被一些极端左翼分子控制；他在今天播出的福斯新闻（Fox News）访谈中说，他将命令马斯克接下来把目光转向教育部。

川普稍早指示他提名的教育部长人选麦马洪（Linda McMahon）「让自己失业」。联邦参议院确认麦马洪人事案的听证会将于本月13日举行。

在野的民主党籍政治人物、教师工会和许多学生家长纷纷指称川普关闭教育部的计画是打击公共教育。

保守派团体则乐见这项计画，他们认为早该这么做，好让地方掌控美国教育。但他们也承认，要逐步关闭庞大的教育部并非易事。

美国全国教育协会（National Education Association）主席普林格尔（Becky Pringle）说，关闭教育部将对身心障碍、低收入户学生和其他境况不佳的孩子造成毁灭性结果。

传统上，美国联邦政府在教育领域发挥的作用有限。全国教育协会数据显示，美国中小学经费仅约13%来自联邦政府，其余由各州和地方社区提供。

但联邦资金对低收入学校和有特殊需求的学生来说极为重要。

此外，联邦政府在执行学生的重要民权保障上也很关键，例如1954年最高法院裁定终结公立学校的种族隔离措施，以及1990年联邦法律保障身心障碍学生拥有受教育的机会。

保守派智库「传统基金会」（The Heritage Foundation）教育政策负责人柏克（Lindsey Burke）赞赏川普裁撤教育部的计画，认为教育部未能提升学术标准，美国学生仍落后于其他国家的同龄人。

柏克认为教育相关事务应由地方层级决定，她说：「南卡罗来纳州的孩子和加州的孩子不一样对吧？我要说的是，这是美国，一个辽阔又多元的国家…把钱交给那些不知道这些孩子叫什么名字，也不知道他们有什么心愿、梦想或抱负的遥远联邦官僚，对那些家庭来说没有帮助。」

然而，关闭教育部可能没这么容易。依法，须经国会采取行动才能关闭教育部，而多数专家认为川普缺乏足够票数这么做。

但自由派智库「新美国」（New America）教育政策负责人卡瑞（Kevin Carey）担心政府正处于「不受法律支配的奇怪境界」，且不会犹豫以某种方式瓦解教育部。

他告诉法新社：「我认为问题不是『国会是否将废除教育部』。国会不会这么做。问题在于『川普是否会迳自摧毁教育部』。」