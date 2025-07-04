川普大而美法案 对美国气候政策影响分析

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（法新社华盛顿3日电） 随着「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）通过，美国总统川普可说是兑现他的竞选承诺，也就是限缩前任总统拜登（Joe Biden）具里程碑意义的气候政策。

以下是「大而美法案」如何重塑美国气候与能源政策的分析。

拜登2022年签署的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）是美国史上规模最大的气候投资，拨款约3700亿美元，为再生能源计画、节能电器等提供税务抵免，然而这其中大部分项目将面临废除的命运。

生物多样性中心（Center for Biological Diversity）资深律师苏安君（Jean Su）表示：「这些抵免政策都曾是激励全国建设洁净能源的巨大诱因…如果这些抵免取消，许多再生能源计画都将面临彻底失败的风险。」

苏安君指出，目前正值人工智慧（AI）资料中心电力需求激增之际。

她说，「取消洁净能源的税务诱因，代表这种新能源的需求都将转向化石燃料产业」，而这将导致更多温室气体排放与空气污染。

苏安君补充说，这些诱因促使公用事业兴建成本更高的化石燃料电厂，并在过程中调高电价。

专长税务的Husch Blackwell律师事务所合伙人琼斯（Doug Jones）表示，「风电和太阳能首当其冲」。

电动车所受打击也相当严重，购买新车与二手车的税务抵免将于今年到期，充电站安装的抵免也将在明年6月30日到期。

零排放运输协会（Zero Emission Transportation Association）的高尔（Albert Gore）表示，大家都希望美国在未来的矿业、电池与汽车生产市场具有全球竞争力，然而这项法案实际上放弃了这个目标，「将市场拱手让给中国」。

「大而美法案」其中一项引人注目的条款将让汽车制造商无视燃油效率法规，因为它将罚款降为零。

生物多样性中心的贝克（Dan Becker）说：「如果你在考试前告诉一个孩子说，没关系，作弊不会受到惩罚，你觉得他们会怎么做？」

此外，降低通膨法案中有利于化石燃料公司的条款仍然保留，包括数十亿美元的补贴，以及墨西哥湾的钻油许可。

另外，针对炼钢用煤的新税收抵免政策出炉，但是协助天然气与石油公司减少废弃物与甲烷排放的计画则被否决。

「大而美法案」还为在大片公共土地钻探、采矿和伐木清除法规障碍，其中包括须审慎处理的北极国家野生动物保护区（Arctic National Wildlife Refuge）。

川普在竞选期间从大石油商获得约4.45亿美元的资金，他将限缩洁净能源政策，视为对他所谓「绿色新骗局」的一大胜利。