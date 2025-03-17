川普大裁员 美国之音约聘员工3月底走人

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普政府今天对美国之音（Voice of America）和其他政府资助的媒体展开大规模裁员。

在美国之音所有员工遭强制休假的翌日，约聘人员收到电子邮件，通知他们将于3月底被解雇。

此举明确显示政府希望大举裁减长期以来被视为对美国影响力至关重要的媒体。

多名员工证实这封电子邮件的存在，信中还要求约聘人员「必须立即停止所有工作，不得进入任何机构建筑物或系统」。

约聘人员占美国之音员工总数很大一部分，特别在非英语服务的员工中占有主导地位，但目前无法获知最新数据。

许多约聘人员并非美国公民，这意味着他们可能仰赖这份很快就要失去的工作来申请签证，以留在美国。

大多数美国之音的全职人员拥有更多法律保障，他们未被立即解雇，但仍处于行政休假状态，同时也被告知不用工作。

美国之音创立于第二次世界大战期间，以49种语言向世界各地发声，肩负着触及没有新闻自由国家的使命。

美国之音负责报导新闻自由与虚假讯息的记者史考特（Liam Scott）说，他也收到通知，须在3月31日打包走人。

史考特在社群平台X写道，川普政府摧毁美国之音及其姊妹机构，是更广泛瓦解政府行动的一部分，也是广泛打击新闻自由与媒体行动的一部分。

他说：「我长期报导新闻自由，过去几个月在美国发生的事，可说是前所未见。」

由于美国之音的未来还不确定，部分服务因缺乏新节目而改为播放音乐。

川普本月14日针对美国之音的主管单位美国国际媒体署（U.S. Agency for Global Media）签署行政命令，这是他大规模裁减联邦政府的最新动作。

美国国际媒体署在2023财政年度拥有3384名员工，曾请求为目前的财政年度拨款9.5亿美元。

这次大规模裁撤行动也冻结自由欧洲电台／自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty），此电台成立于冷战时期，主要受众是前苏联集团国家；自由亚洲电台（Radio Free Asia）也遭冻结，其成立目的是向中国、北韩与其他媒体严格受限的亚洲国家提供报导。

白宫在昨天的声明中表示，「纳税人不再为激进宣传买单」。长期反共的美国之音报导向来稳重，这样的指控在川普之前很少出现。

川普经常批评媒体对他的报导，曾质疑在美国之音设有「防火墙」确保其编辑自主的情况下，资助美国之音是否明智。

目前，中国和俄罗斯正大力投资国家媒体以与西方叙事竞争，中国经常提供免费内容给发展中国家媒体。